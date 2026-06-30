فهرست برنامههای سال ۱۴۰۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار عمومی فهرست برنامههای سال ۱۴۰۵ این وزارتخانه خبر داد و این اقدام را گامی در راستای تقویت شفافیت، پاسخگویی و دسترسی عمومی به اطلاعات برنامهای و اعتباری وزارت فرهنگ عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رمضانعلی حیدری خلیلی با اعلام این خبر گفت: فهرست برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سال ۱۴۰۵، به همراه جزئیات اعتبارات پیشبینیشده، در دسترس عموم قرار گرفته است تا فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، پژوهشگران و سایر ذینفعان بتوانند از برنامههای پیشبینیشده این وزارتخانه آگاهی یابند.
وی با اشاره به استمرار سیاست شفافسازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: انتشار منظم اطلاعات برنامهای، زمینه نظارت عمومی، تحلیلهای کارشناسی و ارزیابی دقیقتر روند اجرای برنامههای فرهنگی را فراهم میکند و در عین حال، تصویری روشن از اولویتهای وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ ارائه میدهد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اطلاعات منتشرشده در قالب فایل Excel و با قابلیت بررسی و تحلیل در اختیار مخاطبان قرار گرفته است تا امکان استفاده از دادهها برای مطالعات تخصصی و تصمیمسازیهای حوزه فرهنگ فراهم باشد.
حیدری خلیلی همچنین با تأکید بر رویکرد عدالتمحور وزارت فرهنگ در توزیع برنامهها و اعتبارات اظهار داشت: در تدوین برنامههای سال ۱۴۰۵ نیز توجه به ظرفیتها و نیازهای فرهنگی استانها از اولویتهای اصلی بوده و تلاش شده است تا با توزیع متوازن برنامهها، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مناطق مختلف کشور از امکانات و فعالیتهای فرهنگی فراهم شود.
وی در پایان تصریح کرد: دفتر برنامهریزی و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان انتشار مستمر اطلاعات برنامهای و اعتباری را در دستور کار دارد و این روند با هدف ارتقای شفافیت، پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی ادامه خواهد یافت.
فایل پیوست: