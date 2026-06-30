آغاز فصل جدید مدیریت و فعالیت «پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد»
پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد سال جاری را با رویکرد مدیریتی و برنامهریزی متفاوتی سپری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد، این مجموعه به عنوان بزرگترین پردیس تئاتر خصوصی، دور جدید فعالیتهای اجرایی را در سال جدید آغاز خواهد کرد.
این مجموعه که به تازگی بازسازی بخشهای مختلف خود را به پایان رسانده با حضور تیم مدیریتی جدید و مشارکت و همکاری «فیدیبو استیج» به کار خود ادامه خواهد داد.
سید عماد عامری تهیهکننده تئاتر و موسس تماشاخانه ملک بهرهبرداری و مدیریت این مجموعه باسابقه را عهده دار شده است و تاکنون حضور امیر سپهر تقیلو به عنوان مدیر پردیس قطعی شده است.
بر اساس تصمیمگیری و برنامهریزی انجام شده، پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد ضمن پایبندی به تعهدات پیشین مجموعه، از نیمه دوم تابستان سال جاری میزبان فعالیتهای جدید تئاتری و موسیقایی خواهد شد.
از این پس مخاطبان محترم میتوانند بلیت رویدادهای این پردیس را مستقیما از سایت فیدیبو آرت تهیه کنند.
اخبار مربوط به برنامههای جدید پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد متعاقبا اعلام میشوند.