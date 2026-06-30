نمایشگاه «اتود» به «ماکان نصیری» تقدیم شد
نمایشگاه «اتود» با نمایش بیش از ۲۲۰ اثر از طراحیها، مطالعات تصویری و پیشطرحهای حسن روحالامین، در نگارخانه باغموزه هنر ایرانی افتتاح و این رویداد به «ماکان نصیری» کودک شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی تقدیم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از باغموزه هنر ایرانی، نمایشگاه «اتود» برای نخستینبار مجموعهای گسترده از طراحیها، مطالعات تصویری و اتودهای حسن روحالامین را که حاصل نزدیک به دو دهه فعالیت هنری اوست، در معرض دید مخاطبان قرار داده است؛ آثاری که بخشی از فرآیند شکلگیری نقاشیهای شناختهشده این هنرمند را روایت میکنند و امکان آشنایی با شیوه طراحی، اندیشه و روند خلق آثار او را فراهم میسازند.
حسن روحالامین، نقاش با اشاره به شکلگیری این نمایشگاه گفت: آثار حاضر حاصل حدود دو دهه فعالیت هنری از سال ۱۳۸۶ تاکنون است؛ آثاری که بخشی از آنها تاکنون نمایش داده نشده بودند و برخی زوایا و پشتصحنه خلق تابلوها برای نخستینبار در معرض دید مخاطبان قرار گرفتهاند.
وی افزود: هیچگاه تصور نمیکردم این مجموعه روزی در قالب یک نمایشگاه کنار هم قرار بگیرد، اما پس از گفتوگوهای انجامشده و استقبال مخاطبان، تصمیم گرفتیم این آثار را آماده نمایش کنیم.
این هنرمند، نمایشگاه «اتود» را به «ماکان نصیری» کودک شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی تقدیم کرد و یاد شهدای روزهای اخیر را گرامی داشت.
همچنین محمدعلی رجبی دوانی، نگارگر با اشاره به شناخت دیرینه خود از حسن روحالامین گفت: ایشان هیچگاه اهل ادعا نبودهاند و سالها وقت خود را صرف تجربه، تمرین و مشق کردهاند. سرمشق در فرهنگ ایرانی و اسلامی دو وجه نظری و عملی دارد و هنر، زمینه طرح پرسش و حرکت در مسیر کشف حقیقت را فراهم میکند.
در ادامه محمد خراسانیزاده، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در سخنانی با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: در مقطعی از تاریخ قرار داریم که مردم ایران اسلامی بار دیگر جایگاه و هویت خود را به اثبات رساندهاند و تهران به پایتخت مقاومت جهان تبدیل شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای حسن روحالامین در روزهای اخیر گفت: او در روزهای دشوار نیز از خلق اثر باز نایستاد و طی روزهای جنگ اخیر نزدیک به ۲۰ اثر خلق کرد. هنرمندان ما در مرزبندی حق و باطل، بیطرف نمیایستند و جایگاه خود را در جبهه حق انتخاب میکنند.
نمایشگاه «اتود» دوشنبه هفتم تیر ماه افتتاح شد و تا پایان ماه محرم، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۰ در نگارخانه باغموزه هنر ایرانی میزبان علاقهمندان، پژوهشگران و دوستداران هنرهای تجسمی است.