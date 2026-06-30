«فراموشخانه» در تالار حافظ روی صحنه میرود
نمایش «فراموشخانه» به طراحی و کارگردانی سهاب محبعلی، از ۱۰ تیر ساعت ۲۱ در تالار حافظ میزبان علاقمندان به تئاتر میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، «فراموشخانه» به نویسندگی شیده غفاریان، روایتی رازآلود، تلخ و وهمآلود از قدرت، سرکوب، عشق و زخمهایی است که تاریخ هرگز فراموششان نمیکند. داستان این نمایش در دل یک عمارت قجری روایت میشود؛ که ورود یک مأمور سرشماری، سرنوشت ساکنان آن را دستخوش تغییر میکند.
تهیهکنندگی این اثر نمایشی را علی بیطرفان بر عهده دارد و علی حیدری، آیلار نوشهری، امیرعلی زمانیان، آرمین افتخارزاده، کتایون سلطانی، زهرا نادری، پرنیا عسگری، مهنوش امیری، مهلا رمضانپور، سارا رضایی، آیدا نوروزی، علیرضا پرتوی، امیرحسین لاری، امین ناظرفرد، ساجده باقری، غزل حاجی و نور حسنپور در آن به ایفای نقش میپردازند. همچنین امین معصومی و صحرا زرینی همخوانان این نمایش هستند.
بهار حسینزادگان بهعنوان دستیار کارگردان، بهاره حکمت منشی صحنه، شهاب شریفی طراح صحنه، ماهان فعال ملکی دستیار صحنه، دینا آرام طراح لباس، زهره صمغآبادی طراح گریم، رضا جاویدی عکاس، نازنین دیدهور طراح پوستر، محمدامین قهرمانی طراح تیزر و ویژوال و استودیو کاو طراح متریال تبلیغاتی از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.
نمایش «فراموشخانه» از ۱۰ تیر، ساعت ۲۱ در تالار حافظ روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت آن به سایت تیوال مراجعه کنند.