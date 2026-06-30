تدارک گسترده رادیو ایران برای پوشش بدرقه «امام شهید»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو ایران، دکتر سید مرتضی کاظمی دینان با اشاره به رویکرد شبکه رادیویی ایران در این ایام اظهار کرد: سیاست کلی رادیو ایران، پوشش کامل و سراسری مراسم بدرقه امام شهید و بازتاب همبستگی مردم ایران از اقوام، مذاهب و طیف‌های مختلف اجتماعی است تا جلوه‌ای از حضور و اتحاد ملی در این رویداد مهم به تصویر کشیده شود.

وی افزود: در برنامه‌های تدارک دیده شده تلاش شده است ابعاد مختلف شخصیتی و فکری امام شهید تبیین شود و پیوند میان هدایت‌، راهبری و مدیریت حکیمانه ایشان با اقتدار امروز ایران اسلامی برای مخاطبان روایت شود.

مدیر شبکه رادیویی ایران درباره قالب‌های برنامه‌ای این پوشش رسانه‌ای گفت: برای این ایام طیف متنوعی از برنامه‌ها شامل مستند، گفت‌وگومحور، ترکیبی، پادکست، بسته‌های گزارشی، آنونس‌های اطلاع‌رسانی و برنامک‌های ویژه در نظر گرفته شده که هرکدام از زاویه‌ای به شخصیت، خدمات و نقش اثرگذار امام شهید در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌پردازند.

کاظمی دینان همچنین از تدارک ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «امام شهید» خبر داد و گفت: این برنامه به طور اختصاصی برای این ایام طراحی شده و در آن تلاش می‌شود با روایت‌های مختلف، ابعاد شخصیتی و فکری امام شهید و حضور مردم در مراسم بدرقه بازتاب داده شود.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ عنوان برنامه برای این مناسبت پیش‌بینی شده است، افزود: در قالب این عناوین در مجموع ۲۲۲ قسمت برنامه تهیه و پخش خواهد شد که محورهایی همچون نقش رهبر شهید در ارتقاء وحدت ملی، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، پاسداشت زبان فارسی و ترویج کتاب خوانی، سبک زندگی و حضور گسترده مردم در مراسم وداع را دنبال می‌کند.

مدیر شبکه رادیویی ایران ادامه داد: پوشش میدانی این رویداد از مصلی، مسیرهای بدرقه و همچنین شهرهای قم و مشهد انجام می‌شود و گزارشگران رادیو ایران با ارتباط‌های زنده از شهرهای مختلف کشور، حال و هوای مردم و فضای این مراسم را برای مخاطبان روایت خواهند کرد.

ضمنا همکاران افتخاری رادیو ایران که تحت عنوان ایرانیار در سراسر کشور فعال هستند، با ارسال گزارش هایی ، حال و هوای مناطق خود را در این ایام منعکس خواهند کرد که در برنامه "با ایرانیاران" پخش خواهد شد.

وی همچنین به مشارکت مخاطبان اشاره کرد و گفت: در این ایام امکان دریافت پیامک‌ها، پیام‌های صوتی و متنی مخاطبان فراهم شده تا احساسات و روایت‌های مردمی نیز در برنامه‌ها منعکس شود.

کاظمی دینان در پایان تأکید کرد: علاوه بر آنتن رادیو، در فضای مجازی شبکه نیز از طریق سایت و کانال‌های رادیو ایران در پیام‌رسان‌هایی مانند بله، ایتا و سروش، گزیده برنامه‌ها و تازه‌ترین تحولات و صحنه‌های حضور مردم در مراسم بدرقه و وداع با امام شهید منتشر خواهد شد.

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