خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش مستند «آقاسید» از شبکه مستند

کد خبر : 1806537
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «آقاسید» با روایتی از روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مستند به معرفی روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی می‌پردازد؛ روستایی با معماری منحصربه‌فرد، آداب و رسوم اصیل و طبیعتی بکر که به یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای علاقه‌مندان داخلی و خارجی تبدیل شده است. 

«آقاسید» ضمن به تصویر کشیدن زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه، به موضوعاتی همچون مسیر دشوار دسترسی به روستا، کوچ عشایر بختیاری و تأثیرات گردشگری بر زندگی مردم و محیط پیرامون آن نیز می‌پردازد. 

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند. بازپخش این برنامه نیز فردا ساعت ۹ روی آنتن خواهد رفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی