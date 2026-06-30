پخش مستند «آقاسید» از شبکه مستند
مستند «آقاسید» با روایتی از روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی و معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این مستند به معرفی روستای پلکانی سر آقا سید در ارتفاعات زاگرس مرکزی میپردازد؛ روستایی با معماری منحصربهفرد، آداب و رسوم اصیل و طبیعتی بکر که به یکی از مقاصد جذاب گردشگری برای علاقهمندان داخلی و خارجی تبدیل شده است.
«آقاسید» ضمن به تصویر کشیدن زیباییهای طبیعی و فرهنگی این منطقه، به موضوعاتی همچون مسیر دشوار دسترسی به روستا، کوچ عشایر بختیاری و تأثیرات گردشگری بر زندگی مردم و محیط پیرامون آن نیز میپردازد.
علاقهمندان میتوانند این مستند را امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند. بازپخش این برنامه نیز فردا ساعت ۹ روی آنتن خواهد رفت.