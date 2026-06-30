دو جایزه بینالمللی برای «هاوار» از جشنواره فیلم روسیه
فیلم سینمایی «هاوار» در جشنواره « Mari International Ethnic Film Festival » روسیه، موفق به کسب جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه ی ویژه هیات داوران برای بهترین موسیقی شد.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «هاوار» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا اردلان و تهیهکنندگی بهمن اردلان، در جشنواره ی« Mari International Ethnic Film Festival » روسیه، موفق به کسب جایزه ی بهترین فیلمنامه و جایزه ی ویژه هیات داوران برای بهترین موسیقی شد.
فیلم سینمایی «فریاد» (هاوار) با نام بین المللی «POULTRY FARM» به تهیهکنندگی بهمن اردلان و نویسندگی و کارگردانی محمدرضا اردلان، در تازهترین حضور بینالمللی خود در جشنواره « Mari International Ethnic Film Festival »روسیه، موفق به دریافت دو جایزه شد.
جایزه بهترین فیلمنامه به محمدرضا اردلان و جایزه ویژه هیأت داوران در بخش بهترین موسیقی به نوید حجازی تعلق گرفت.
پخش بینالمللی این اثر بر عهده «ماداکتو پیکچرز» است.
لازم به ذکر است نام فیلم «فریاد» به دلیل تشابه اسمی با فیلمی از مسعود کیمیای، به «هاوار» تغییر یافته و پروانه نمایش گرفته است.