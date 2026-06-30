فراخوان نخستین جشنواره تئاتر «دوستی ملل» منتشر شد
همزمان با رونمایی از پوستر نخستین جشنواره بینالمللی تئاتر «دوستی ملل»، فراخوان این رویداد هنری با شعار «تئاتر؛ هنر پیوند دلهای جهان» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، پوستر نخستین جشنواره بینالمللی تئاتر «دوستی ملل» همزمان با انتشار فراخوان این رویداد هنری رونمایی شد.
این جشنواره با هدف ایجاد بستر تعامل و ارتباط میان هنرمندان جوان ایران و سایر کشورهای جهان با شعار «تئاتر؛ هنر پیوند دلهای جهان» برگزار میشود و تلاش دارد با تکیه بر ظرفیتهای هنر نمایش، زمینهساز گفتوگو، همدلی و گسترش فرهنگ صلح باشد.
این رویداد در سه بخش آموزش، پژوهش و اجرا طراحی شده و بخش صحنهای آن در دو حوزه ملی و دانشگاهی/آموزشگاهی برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه، جزئیات شرایط حضور هنرمندان در بخشهای مختلف در متن فراخوان منتشر شده است.
متن فراخوان نخستین جشنواره بینالمللی تئاتر «دوستی ملل» به شرح زیر است:
«هدف از برگزاری نخستین جشنواره بینالمللی تئاتر «دوستی ملل» با شعار «تئاتر؛ هنر پیوند دلهای جهان» ایجاد پل ارتباطی میان هنرمندان جوان ایران و جهان با تأکید بر هنر بدون مرز است.
موضوع آثار در این جشنواره آزاد بوده و نگاه ویژهای نیز به موضوع صلح خواهد داشت.
این جشنواره در سه بخش آموزش، پژوهش و اجرا برگزار میشود.
بخش صحنهای جشنواره شامل دو بخش ملی و دانشگاهی/آموزشگاهی است.
قالبهای اجرای صحنهای شامل تئاتر صحنهای (کلاسیک و مدرن)، فیزیکال تئاتر و گونههای مرتبط، نمایشهای آیینی، بومی و محلی، موزیکال تئاتر، تئاتر عروسکی، نمایشنامهخوانی، تجربههای نو (Experimental)، بخش استعدادهای جوان، مونولوگ/مونودرام و تئاتر محیطی است.
آثار تولید شده یا اجراهای تولیدشده که پیش از این روی صحنه رفتهاند، در ردههای سنی کودک و نوجوان و همچنین جوان و بزرگسال پذیرفته میشوند.
هیئت داوران جشنواره متشکل از استادان و پیشکسوتان تئاتر و سینمای ایران در کنار داورانی بینالمللی از کشورهایی همچون لیتوانی و ترکیه خواهند بود که اسامی آنها نیز از سوی دبیرخانه رویداد اعلام خواهد شد.
شرایط و جزئیات بخشهای بینالملل، آموزش و پژوهش متعاقباً از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام میشود.
آخرین مهلت ثبتنام ۱۵ تیرماه، اعلام نتایج مرحله اول ۳۰ تیرماه، بازبینی حضوری آثار ۲۵ مردادماه و برگزاری بخش اجراهای صحنهای ملی شهریورماه خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی https://paniz-acting.com/festival مراجعه کرده یا از طریق ایمیل paniztheater@gmail. com و شماره تماس ۰۹۰۰۹۲۳۱۵۷۶ با دبیرخانه جشنواره در ارتباط باشند.
نخستین جشنواره بینالمللی تئاتر «دوستی ملل» که مجری طرح آن موسسه جادوی هنر پانیذ است به مدیریت رکسانا خلوتی و دبیری محمدرضا غریبزاده شهریور سال جاری برگزار میشود.