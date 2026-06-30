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کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» راهی شش استان می‌شود

کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» راهی شش استان می‌شود
کد خبر : 1806494
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همزمان با آیین بدرقه «آقای شهید ایران»، کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» از ۱۰ تا ۲۵ تیرماه با اجرای نمایش‌های میدانی و پرفورمنس از قم تا مشهد، همراه این رویداد خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» را با هدف اجرای آثار نمایشی در استان‌های مسیر بدرقه «آقای شهید ایران» راه‌اندازی کرده است. 

این کاروان از ۱۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در استان‌های قم، سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی حضور خواهد داشت و در میادین اصلی شهرهای میزبان، مجموعه‌ای از نمایش‌های میدانی و پرفورمنس را با محوریت مجاهدت‌ها و سیره «آقای شهید ایران» اجرا می‌کند. 

اجراهای «بدرقه خورشید» با همکاری حوزه‌های هنری استان‌های میزبان برگزار می‌شود و مخاطبان در طول مسیر بدرقه، شاهد روایت‌های نمایشی از حماسه، ایثار و مجاهدت‌های «آقای شهید ایران» خواهند بود.

 

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