کارگاه روایتنویسی ویژهی آیین وداع با قائد امت برگزار میشود
کارگاه روایتنویسی ویژهی آیین وداع با قائد امت به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، کارگاه روایتنویسی ویژهی آیین وداع با قائد امت سهشنبه ۹ تیر ماه ساعت ۱۶ با حضور ساجده ابراهیمی، مجید مالکی در آتلیهی خانهی عکاسان برگزار میشود.
تا روز شنبه و آغاز وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی چند روزی مانده است. آنچه پیشروی ماست، تنها یک واقعه برای ثبت و گزارش نیست؛ لحظهای است که در آن، تاریخ در برابر چشم ما رخ میدهد و هر نگاه، هر حضور و هر کنش، میتواند حامل روایتی باشد. تشییع شهید است و فراتر از آن، تشییع امام شهید است؛ موقعیتی که در آن، سوگ و حماسه، فرد و جمع، خاطره و اکنون، در هم تنیده میشوند. در چنین بزنگاههایی، روایتنویسی بیش از هر چیز، هنرِ دیدن و فهمیدن است. ساجده ابراهیمی و مجید مالکی در این جلسه درباره این مسئله صحبت میکنند که چگونه میتوان در دل یک رخداد بزرگ، روایت را کشف کرد، زاویه دید را یافت و اقتضائات روایتنویسی در مواجهه با چنین موقعیتهایی را فهمید.
این کارگاه سهشنبه ۹ تیر | ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد و علاقهمندان به شرکت در این دوره به صورت آنلاین میتوانند به لینک مراجعه کنند و برای حضور در این رویداد به آتلیهی خانهی عکاسان واقع (روبروی ساختمان کشنفلاح حوزه هنری) مراجعه کنند.