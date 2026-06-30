به گزارش ایلنا، در نشست هم‌اندیشی فعالان رسانه‌ای با محوریت هماهنگی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مدیران و نمایندگانی از استانداری، شهرداری، صداوسیما، مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه، خبرگزاری‌ها (رسا، شفقنا، ایرنا، ایسنا، فارس، حوزه، ایکنا، شبستان، تسنیم، و…)، شبکه‌های ماهواره‌ای و بین‌المللی (الاهواز، نور آذربایجان، الصراط لبنان، ثقلین، کربلا عراق، نجباء، الؤلؤ بحرین)، انجمن عکاسان، خانه مستند، بسیج رسانه، سازمان فضای مجازی سراج، حوزه هنری، دفتر تبلیغات، درگاه‌های پرمخاطب در فضای مجازی و همچنین تعدادی از گزارشگران بین‌المللی با ملیت‌های مختلف حضور داشتند.

صدرایی عارف، مدیرعامل خبرگزاری اهل بیت، در این نشست بر ضرورت ایجاد حس میزبانی در میان مردم پیش از مراسم، تشویق آنان به حضور فعال در خدمت‌رسانی و تمرکز رسانه‌ها بر روایت ایستادگی، مقاومت و میزبانی شایسته مردم قم تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا رستمی، مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه نیز در این نشست با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در بازنمایی مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: پس از حفظ جان و امنیت مردم، مهم‌ترین اولویت این رویداد، روایت صحیح و هدفمند آن در عرصه رسانه است. وی گفت: صرف پوشش خبری این مراسم کافی نیست، بلکه رسانه‌ها باید با شناخت دقیق جنگ روایت‌ها، تصویری واقعی و اثرگذار از این اجتماع بزرگ به افکار عمومی منتقل کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای دشمن در سال‌های اخیر افزود: یکی از مهم‌ترین روایت‌های دشمن، القای شکاف میان مردم و رهبری و همچنین فاصله‌گذاری میان حوزه‌های علمیه و رهبری بوده است. حضور گسترده مردم در این مراسم، فرصت کم‌نظیری برای خنثی‌سازی این روایت‌هاست و رسانه‌ها باید با تولید خرده‌روایت‌های مستند و میدانی، پیوند عمیق مردم، حوزه‌های علمیه و رهبری را به‌درستی به تصویر بکشند.

در ادامه نشست، حاضران و فعالان رسانه‌ای بر ضرورت تشکیل یک قرارگاه رسانه‌ای واحد برای هماهنگی میان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کردند و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت خبرگزاری‌ها، صدا و سیما، رسانه‌های محلی، فعالان فضای مجازی، خبرنگاران مردمی و تولیدکنندگان محتوا شدند.

همچنین پیشنهاد شد با ایجاد بانک جامع عکس، فیلم، اینفوگرافیک و محتوای چندرسانه‌ای، امکان دسترسی سریع رسانه‌ها به محتوای معتبر فراهم شود تا روایت نخست این رویداد در اختیار جریان رسانه‌ای انقلاب قرار گیرد.

بخش دیگری از مباحث به ضرورت آماده‌سازی افکار عمومی پیش از برگزاری مراسم اختصاص داشت. در این زمینه بر اجرای پویش‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های قم، تبیین نقش مردم به‌عنوان میزبان، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسیرهای تردد، اسکان و خدمات رفاهی، تولید محتوای امیدآفرین و تقویت روحیه مشارکت عمومی تأکید شد.

همچنین استفاده از ظرفیت مساجد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، دانشجویان، طلاب و تشکل‌های مردمی برای سازماندهی خدمات و تسهیل حضور زائران از دیگر محورهای مورد توجه شرکت‌کنندگان بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر لزوم تقویت بُعد بین‌المللی پوشش این مراسم تأکید کردند و خواستار برنامه‌ریزی برای ارتباط مؤثر با رسانه‌های خارجی، خبرنگاران بین‌المللی و شخصیت‌های اثرگذار جهان شدند. توجه به روایت‌های انسانی و مردمی، انعکاس جلوه‌های همدلی، ایثار و خدمت‌رسانی، پرهیز از پرداختن به حاشیه‌ها، تولید محتوا به زبان‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب گسترده پیام مراسم، از دیگر پیشنهادهایی بود که با هدف تبدیل این رویداد به یک روایت ماندگار در سطح منطقه و جهان مطرح شد.

در پایان این نشست شعبان‌زاده رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید، با تأکید بر اینکه محور اصلی برگزاری این مراسم باید مردم باشند، گفت: لازم است مسیر گفت‌وگو با مردم، نه تنها در قم بلکه در استان‌های مبدأ زائران، تقویت شود تا فرهنگ میزبانی و مشارکت عمومی شکل بگیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران، مشارکت خانواده‌های قمی در اسکان و پذیرایی از زائران، فعال‌سازی ظرفیت ۵۰۰ مسجد به‌عنوان پایگاه‌های خدمت‌رسانی و حرکت به سمت یک «نهضت مردمی» را لازمه مدیریت این مراسم دانست و افزود: روایت جهانی این مراسم باید بر محور «قیام عمومی» و «خونخواهی» شکل گیرد.

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