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محمد دهقانی به جای مرحوم اصغر دادبه منصوب شد

محمد دهقانی به جای مرحوم اصغر دادبه منصوب شد
کد خبر : 1806437
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محمد دهقانی به جای مرحوم اصغر دادبه به مدیریت بخش ادبیات فارسی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی در پی فقدان زنده‌یاد اصغر دادبه که از ابتدای تابستان ۱۳۷۸ تا هنگام درگذشت در پنجم فروردین ۱۴۰۵، مدیر بخش ادبیات این نهاد دانشنامه‌نگاری بود، بنا به معرفی و توصیه سیدفتح‌الله مجتبایی، مشاور عالی بخش ادیان و عرفان مرکز، محمد دهقانی را به جایگزینی او منصوب کرد. 

در متن حکم صادره چنین آمده است: 

جناب آقای دکتر محمد دهقانی با عرض سلام، به موجب این ابلاغ و با توجه به سوابق تحسین‌برانگیز علمی جنابعالی، به مدیریت بخش ادبیات فارسی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی) منصوب می‌شوید. خداوند بزرگ شما را مشمول عنایت خود قرار دهد. 

کاظم موسوی بجنوردی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

 

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