«بندزرک»، میزبان چهاردهمین سوگواره نوحههای نشسته میناب
شهر بندزرک میناب امسال میزبان چهاردهمین سوگواره نوحههای نشسته (پامنبری) با هدف پاسداشت سنتهای اصیل عاشورایی و انتقال این میراث فرهنگی – مذهبی به نسلهای آینده خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب در نشست هماهنگی برگزاری چهاردهمین سوگواره شهرستانی «نوحههای نشسته» (پامنبری) گفت: این سوگواره یکی از مهمترین رویدادهای آیینی منطقه میناب است که با مشارکت گسترده مردم در روزهای یازدهم و دوازدهم تیرماه در مسجد جامع شهر بندزرک برگزار میشود و همین مردمی بودن، عامل ماندگاری و اثرگذاری آن در میان مردم ولایتمدار میناب است.
مصطفی کریمی ضمن تجلیل از پیشگامان فرهنگ عاشورایی میناب، با تاکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و تقسیم وظایف در برگزاری این رویداد اظهار کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی میتواند کیفیت و شکوه برگزاری این سوگواره را بیش از پیش ارتقا دهد.
نوحههای نشسته؛ شناسنامه فرهنگی میناب
دبیر انجمن نوحههای نشسته میناب نیز در این نشست با اشاره به سابقه ۱۵ساله فعالیت این انجمن گفت: نوحههای نشسته یا پامنبری، بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم میناب به شمار میرود و حفظ اصالت این سبک عزاداری یک مسئولیت فرهنگی مهم است.
شهریار عبداللهی افزود: در این مسیر تلاش داریم ضمن اصلاح برخی ناهنجاریها در شیوههای خوانش، به تربیت نسل جدیدی از نوحهخوانان جوان و نوجوان توجه ویژه داشته باشیم و نوحههای بومی و محلی دارای تخلص و هویت را حفظ و احیا کنیم.
وی تاکید کرد: استمرار این شیوه سنتی عزاداری، نتیجه انتقال دقیق آن از پیشکسوتان و پیرغلامان اهل بیت (ع) به نسلهای جوان است و سوگواره نوحههای نشسته بستری مناسب برای تحقق این هدف فراهم میکند.
آمادگی کامل بندزرک برای میزبانی از سوگواره نوحههای نشسته
شهردار بندزرک میناب نیز در این نشست از آمادگی کامل مدیریت شهری برای میزبانی این رویداد مذهبی خبر داد و از اقشار مختلف مردم این شهرستان برای شرکت در این مراسم دعوت کرد.
محمد ظاهری ادیب گفت: برای برگزاری هرچه باشکوهتر این سوگواره، تمامی ظرفیتهای شهرداری، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و حوزه مقاومت بسیج شهر بندزرک بسیج شده تا خادمان اهل بیت (ع) بتوانند به بهترین شکل میزبان عزاداران حسینی باشند.