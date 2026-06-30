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ششمین کرسی ترویجی پژوهشکده هنر برگزار می‌شود

ششمین کرسی ترویجی پژوهشکده هنر برگزار می‌شود
کد خبر : 1806408
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پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر، با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ششمین کرسی ترویجی خود را با موضوع «بسترهای شکل‌گیری و تغییر معنا در گفتمان خوشنویسانه (نقاشی‌خط) در جهان معاصر اسلام» برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، در ششمین کرسی ترویجی پژوهشکده هنر، حجت امانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه پژوهشی تاریخ هنر پژوهشکده هنر، به بررسی هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط و مؤلفه‌های زمینه‌ای و گفتمانیِ موثر بر تحول معنایی این هنر در گستره جهان اسلام می‌پردازد. 

همچنین سید ابوتراب احمدپناه، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به‌عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت و شهاب پازوکی، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر، مدیریت جلسه را بر عهده دارد. 

این برنامه روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ۱۰ صبح با هدف نقد روش‌مند و ارزیابی ساختاری مباحث، فرصتی برای پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نظریه‌پردازان و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.

 

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