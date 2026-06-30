ششمین کرسی ترویجی پژوهشکده هنر برگزار میشود
پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر، با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ششمین کرسی ترویجی خود را با موضوع «بسترهای شکلگیری و تغییر معنا در گفتمان خوشنویسانه (نقاشیخط) در جهان معاصر اسلام» برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، در ششمین کرسی ترویجی پژوهشکده هنر، حجت امانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه پژوهشی تاریخ هنر پژوهشکده هنر، به بررسی هنر خوشنویسی و نقاشیخط و مؤلفههای زمینهای و گفتمانیِ موثر بر تحول معنایی این هنر در گستره جهان اسلام میپردازد.
همچنین سید ابوتراب احمدپناه، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، بهعنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت و شهاب پازوکی، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر، مدیریت جلسه را بر عهده دارد.
این برنامه روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه، ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ۱۰ صبح با هدف نقد روشمند و ارزیابی ساختاری مباحث، فرصتی برای پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نظریهپردازان و علاقهمندان هنرهای تجسمی فراهم میکند.