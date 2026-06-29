مدیرکل رسانههای داخلی وزارت فرهنگ:
برنامهریزی پوشش رسانهای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انجام شد/ثبتنام در سامانه «بدرقه»
مدیرکل رسانههای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به هماهنگی برای پوشش رسانهای فراگیر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: اصحاب رسانه برای دریافت مجوز پوشش خبری -تصویری مراسم میتوانند در سامانه «بدرقه» ثبتنام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هومن عظیمی اظهار کرد: معاونت امور رسانهای و تبلیغات با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای رسانهای کشور و در هماهنگی کامل با ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای، زمینه پوشش خبری و تصویری گسترده مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را از سوی تمامی رسانههای داخلی و خارجی فراهم کرده است.
وی گفت: در این راستا، هماهنگیهای لازم با خبرگزاریها، پایگاههای خبری، روزنامهها، نشریات سراسری، منطقهای و استانی و نمایندگی رسانههای خارجی مستقر در تهران انجام شده تا این رویداد تاریخی با حداکثر ظرفیت رسانهای در داخل و خارج از کشور پوشش داده شود.
عظیمی افزود: برای حضور و فعالیت خبرنگاران رسانههای خارجی نیز تمهیدات لازم پیشبینی شده است و علاوه بر برنامهریزی برای میزبانی از حضور صدها خبرنگار و کنشگر رسانهای خارجی، نمایندگان رسانههای خارجی حاضر در تهران هم با هماهنگی اداره کل رسانههای خارجی معاونت در پوشش خبری مراسم مشارکت خواهند داشت.
مدیرکل رسانههای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فرآیند ثبتنام اصحاب رسانه برای حضور موثر در این مراسم بیان کرد: خبرنگاران، عکاسان و سایر فعالان رسانهای برای دریافت مجوز پوشش خبری -تصویری مراسم میتوانند با مراجعه به سامانه «بدرقه» یا از طریق ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۷۷ نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
عظیمی با اشاره به برگزاری نشستهای هماهنگی با مسئولان و دستاندرکاران مراسم و مدیران و فعالان رسانهای خاطرنشان کرد: بهرهمندی از تمام ظرفیتهای رسانهای داخلی و خارجی؛ شهروند خبرنگار و فعالان و کنشگران فضای مجازی برای انعکاس گسترده، دقیق و شایسته ابعاد مختلف مراسم مرتبط با وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب مورد تاکید دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان؛ مصباحالهدی باقریکنی، سیدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد.
روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران، روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیستویکم ماه محرم؛ مراسم تشییع در تهران، روز سهشنبه (۱۶ تیرماه) مصادف با بیستودوم ماه محرم؛ مراسم تشییع در شهر قم برگزار میشود.
همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار میشود.