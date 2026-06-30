مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای وزارت فرهنگ:
بیش از ۵۸ هزار نفر در آزمونهای فرهنگ و هنر شرکت کردند/ صدور ۱۳۰ هزار گواهینامه مهارتی
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آزمونهای مهارتی ادواری و جامع بخش فرهنگ و هنر با موفقیت کامل و با حضور بیش از ۵۸ هزار نفر به صورت مجازی برگزار و ۱۳۰ هزار گواهینامه مهارتی صادر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین اسماعیلی اظهار کرد: دومین آزمون جامع و چهل و نهمین آزمون ادواری و دومین آزمون مهارتی آزاد بخش فرهنگ و هنر در دو بخش عملی و نظری از ۱۴ تا ۲۹ خردادماه امسال در ۳۱ استان و یکصد حوزه امتحانی و ۶۰ استاندارد مهارتی برگزار شد.
وی گفت: در این دوره از آزمونهای جامع و ادواری بخش فرهنگ و هنر، بیش از ۵۸ هزار نفر شرکت کردند که با توجه به شرایط خاص کشور و برای رفاه حال شهروندان آزمون بخش نظری در روزهای ۲۶ تا ۲۹ خردادماه به صورت مجازی و غیرحضوری و در بستر اینترنت ملی برگزار شد که خوشبختانه بدون کمترین مشکلی و با حضور گسترده آزمون دهندگان در سلامت و امنیت کامل و با موفقیت برگزار شد.
اسماعیلی افزود: آزمونهای عملی این دوره پیشتر به صورت حضوری زیر نظر ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها برگزار شده بود و تمامی فرآیند اجرایی آزمونها به صورت کاملاً سامانهای و با کمترین دخالت انسانی انجام میشود.
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: پس از برگزاری آزمونها، برای قبول شدگان در آزمون حدود ۱۳۰ هزار استاندارد مهارتی با کد اعتباری بینالمللی صادر شده است و این گواهینامهها برای تمامی افراد، پس از کسب آموزشهای مهارتی و شرکت در آزمونهای عملی و نظری سنجش مهارت صادر شده و از طریق سامانه آزمون هنر قابل دریافت است.
براساس این گزارش، آزمونهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر، به منظور فراگیری و ارتقای سطح آموزشهای مهارتی و هنری، ساماندهی و ایجاد بسترهای لازم برای جذب فارغالتحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد در حوزه فرهنگ و هنر و پرورش روحیه کارآفرینی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی به صورت جامع و هماهنگ در سطح کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
آزمونهای مهارتی در هر سال در سه دوره به صورت ادواری و جامع و آزاد برگزار میشود و پذیرفتهشدگان در آزمون گواهینامه مهارتی معتبر دریافت میکنند که نتایج آزمونها در سامانه آزمون هنر پس از برگزاری آزمون اعلام میشود.