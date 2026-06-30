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افضل مقیمی درگذشت

افضل مقیمی درگذشت
کد خبر : 1806403
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افضل مقیمی، زبان‌شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر گویش‌های ایرانی درگذشت.

به گزارش ایلنا، افضل مقیمی، زبان‌شناس، استاد دانشگاه، پژوهشگر گویش‌های ایرانی و از پیشگامان پژوهش درباره گویش لری بویراحمدی، صبح روز دوشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۵)، پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری ریوی، در بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینای شیراز درگذشت.

از مهم‌ترین آثار منتشرشده زنده‌یاد مقیمی می‌توان به «در آینه ادب فارسی»، «داستان‌های پُر آبِ چشم» (شرح و گزارش رستم و سهراب و رستم و اسفندیار)، «فرهنگ واژه‌های لری بویراحمدی»، «بررسی گویش بویراحمد»، «پرنیان سخن» (شرح و گزارش گزیده غزلیات و بوستان سعدی) و «بررسی گویش گورکانی» (گویش مردم روستای بایگانِ فیروزآباد) اشاره کرد.

زمان و مکان برگزاری آیین تشییع، خاکسپاری و مراسم بزرگداشت افضل مقیمی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

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