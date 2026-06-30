استقبال از جایزه شعر امام شهید (ره) ادامه دارد/ ارسال ۱۵۰۰ اثر از ۲۴ کشور
مدیرکل همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ با اشاره به استقبال گسترده از رویداد بینالمللی نخستین دوره جایزه شعر امام شهید (ره) از ارسال نزدیک به ۱۵۰۰ اثر از ۲۴ کشور جهان به دبیرخانه این رقابت ادبی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سومین نشست دبیرخانه محتوایی و علمی نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید (ره)، روز سهشنبه دوم تیرماه با حضور محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیرضا قزوه، دبیر علمی، امیر رضائیپناه، دبیر اجرایی و جمعی از دستاندرکاران حوزه محتوایی و اجرایی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مصوبات و برنامههای اجرایی این رویداد بینالمللی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در بخش نشر و داوری این جایزه ادبی، مقرر شد تعداد منشورات و آثار منتخب به ۸ جلد افزایش یابد که شامل ۳ جلد به زبان فارسی، یک جلد ویژه کودک و نوجوان و مجلداتی به زبانهای آفریقایی، عربی، انگلیسی، اسپانیولی، اردو و ویژه شعرای افغانستانی خواهد بود. به گفتهی مدیرکل همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ، تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ اثر از ۲۴ کشور جهان به این دبیرخانه ارسال شده است.
همچنین، منشورات توسط دبیر علمی با قید فوریت به دبیر اجرایی برای طی مراحل تدوین و انتشار تحویل داده خواهد شد. در این راستا، شاخصهای داوری توسط دبیر محتوایی و علمی تدوین شده و برگزیدگان در دو سطح منتخب و شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.
در بخش جنبی کتابها، قرار است یادداشتی ویژه از غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی برای درج در کتابها دریافت شود. همچنین برای کتاب شعر کودک و نوجوان، تصویرسازیهای لازم انجام خواهد شد.
در بخش هنری و اجرایی مراسم پایانی، ترانه «خداحافظای جان ایران» با صدای صادق شیخزاده که توسط حوزه هنری تهیه شده است، در روز آیین پایانی پخش خواهد شد.
از دیگر مصوبات شاخص این نشست، اعزام کاروانی ۱۱۰ نفره از برگزیدگان و شایستگان تقدیر به راهپیمایی عظیم اربعین بود که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه هنری، بسیج هنرمندان، سازمان اوقاف و امور خیریه و دیگر نهادها انجام خواهد شد.
«جایزه جهانی شعر امام شهید (ره)» از جمله اقدامات عملی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به شمار میآید که در راستای تکریم ساحت معنوی و ادبی امام شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنهای (ره) برگزار میشود.
حمایت از ملت ایران، تبیین شخصیت و اندیشههای رهبر شهید، نقش مقام معظم رهبری در بیداری و مقاومت اسلامی در دوره معاصر، امام خامنهای و تمدن نوین اسلامی، سبک زندگی و خانواده در سیره امام خامنهای (ره)، رویکردهای تقریبی و وحدت اسلامی در اندیشه و سیره ایشان، شجاعت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تأثیر شهادت رهبر شهید در بیداری انسانی و اسلامی و شکل گیری نظم نوین فرهنگی – تمدنی محورهای اصلی این رویداد به شمار میآید.
در مراسم تجلیل از برگزیدگان این جایزه، علاوه بر بزرگداشت جایگاه والای امام شهید (ره)، از شکوه ادبی و پیوند فرهنگهای مختلف در قالب شعر سخن به میان خواهد آمد.
«جایزه جهانی شعر امام شهید (ره)» با حضور طیف گستردهای از اندیشمندان، ادیبان، شاعران برجسته، فرهیختگان و علاقهمندان به فرهنگ و ادب آیینی از ایران و سایر کشورهای جهان ۲۳ تیرماه ساعت ۹ تا ۱۲ در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.