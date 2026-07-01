به گزارش خبرنگار ایلنا، .همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، دومین دوره از محفل عاشورایی «خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۷ تا ۱۶ تیرماه می‌شود.

سیدمحسن حسینی خواننده و رئیس مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی درباره اجرای خود در پروژه «خیمه هنر» به ایلنا گفت: زمانی که ما با موضوعی به نام و یاد سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همراه می‌شویم، طبیعی است که این نام مقدس و این ارادت عمیق، تأثیر معنوی خود را بر آثار و موضوعات هنری ما بگذارد؛ چراکه تمام زندگی، عشق و دلبستگی ما از کودکی با نام و یاد امام حسین (ع) گره خورده است.

او افزود: همان‌گونه که در این بیت آمده است: شکر خدا که در پناه حسینیم/عالم از این خوب‌تر پناه ندارد

حسینی ادامه داد: وقتی موضوعات هنری از اعماق وجود، قلب و جان انسان و از ریشه‌های اعتقادی و باورهای درونی او سرچشمه بگیرند، قطعاً معنا، مفهوم و تأثیر هنری عمیق‌تری پیدا خواهند کرد. این پیوند میان هنر و باور، زمینه‌ساز رشد و تعالی بیشتر هنرمند و خلق آثاری ماندگارتر خواهد بود.

آواز افشاری و سوگ

او تاکید کرد: زمانی که صحبت از حماسه و سوگ به‌ صورت هم‌زمان به میان می‌آید، آواز افشاری یکی از آوازهای دستگاه موسیقی ایرانی است که می‌تواند این دو مفهوم را به زیباترین شکل بیان کند. انتخاب ما نیز بر همین اساس شکل گرفت.

حسینی همچنین گفت: با توجه به اینکه در ذهن و خاطره موسیقایی همه ما ایرانیان، آواز افشاری با مجموعه‌ای از احساسات، روایت‌ها و تجربه‌های عمیق موسیقایی گره خورده است، تلاش کردیم در این بخش، اشعاری از جناب آقای عمران صلاحی و سیف فرغانی را در قالب آواز افشاری اجرا کنیم؛ به‌ گونه‌ای که بتوانیم حال‌ و هوای شعر، موسیقی و فضای عاطفی اثر را به بهترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کنیم.

آواز ایرانی با مناسک مذهبی پیوندی عمیق دارد

این خواننده ادامه داد: آواز ایرانی، به دلیل آنکه ریشه در کهن‌الگوهای فرهنگی و تاریخی ما دارد، پیوند عمیقی با مناسک و باورهای مذهبی ایرانیان پیدا کرده است.

وی اذعان داشت: بخش مهمی از ریشه‌های این موسیقی را می‌توان در آیین تعزیه مشاهده کرد؛ جایی که موسیقی به‌تدریج وارد فضای مذهبی، آیینی و به‌ویژه فرهنگ عاشورایی ما شده است.

این هنرمند اضافه کرد: از همین رو، این پیوند تأثیر بسیار مهمی در انتقال مفاهیم عاشورایی دارد؛ چرا که موسیقی ایرانی با تکیه بر این کهن‌الگوها می‌تواند احساسات، روایت‌ها و مفاهیم عمیق انسانی و معنوی را به شکلی زیباتر و تأثیرگذارتر بیان و منتقل کند.

«خیمه هنر» رویکردی چندوجهی است

او تاکید کرد: «خیمه هنر» را می‌توان به‌عنوان یک رویکرد چندوجهی در عرصه و ساحت هنر بررسی کرد؛ چرا که این مفهوم تنها به یک حوزه خاص مانند موسیقی محدود نمی‌شود، بلکه در زمینه‌های مختلفی همچون نمایش، هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و دیگر شاخه‌های هنری نیز قابلیت بروز و ظهور دارد.

این هنرمند ادامه داد: ویژگی مهم این رویکرد، نگاه چندرسانه‌ای آن است؛ به‌ گونه‌ای که خودِ فضا و مکان شکل‌گرفته در این بستر نیز ترکیبی از هنرهای مختلف را در خود جای داده و به یک تجربه هنری جامع تبدیل می‌شود.این نگاه چندوجهی می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا ما درک عمیق‌تر و کامل‌تری از این موضوع داشته باشیم و «خیمه هنر» را به‌ عنوان نمونه‌ای موفق از پیوند میان هنرهای مختلف، در مسیر خلق آثار و تجربه‌های هنری نوین مورد توجه و استناد قرار دهیم.

تلاش برای نگاه تازه و متفاوت به عاشورا

حسینی در ادامه گفت: قطعاً «خیمه هنر» می‌تواند نگاهی تازه و متفاوت به فضای عاشورایی، هنر آیینی و موسیقی ایرانی داشته باشد.

او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات در چنین بستری، گردهم آوردن هنرمندان حوزه‌های مختلف آیینی و موسیقی ایرانی در فضایی مشترک و همدلانه است؛ جایی که هنرمندان هم‌فکر و هم‌باور بتوانند در کنار یکدیگر به گفت‌وگو، تعامل و خلق اثر بپردازند.

او در پایان گفت: شکل‌گیری چنین جمع‌هایی می‌تواند آغازگر مسیرهای تازه‌ای باشد؛ مسیری که در آن این هنرمندان با همراهی و همدلی، امکان خلق آثار بزرگ، مشترک و ارزشمند را پیدا کنند و تجربه‌هایی ماندگار در عرصه هنر آیینی و عاشورایی رقم بزنند.

گفتنی است رویداد «خیمه هنر» با همراهی دفتر موسیقی، اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر توسعه آموزشهای هنری، انجمن موسیقی ایران، انجمن،هنرهای نمایشی ایران، موسسه نوسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه تئاتر شهر، بنیاد امام رضا (ع)، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، شهرداری منطقه ۱۱ تهران و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

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