به گزارش ایلنا، موسیقی رسمی آیین تشییع پیکر «رهبر شهید» با عنوان «قائد شهید»، محصول مشترک مؤسسه امام مجاهد و دفتر موسیقی صدا و سیما، منتشر شد. این اثر به آهنگسازی امیرحسین سمیعی و به‌صورت اختصاصی برای آیین تشییع پیکر رهبر شهید تولید شده و اکنون در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

«قائد شهید» اثری ارکسترال در شش قطعه است که برای ارکستر بزرگ، گروه کر و جمعی از نوازندگان برجسته ارکسترهای سمفونیک کشور نوشته شده است.

به گفته آهنگساز، این مجموعه تلاشی برای روایت هنری یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر با زبانی جهانی است. امیرحسین سمیعی درباره روند شکل‌گیری این اثر اظهار داشت: ایده ساخت «قائد شهید» در اواخر ماه مبارک رمضان شکل گرفت.

وی همچنین اعلام کرد که تم اصلی اثر در کمتر از یک شبانه‌روز نوشته شده و فرآیند تکمیل و تنظیم آن حدود یک هفته به طول انجامیده است. این آهنگساز همچنین از آماده بودن اجرای صحنه‌ای این مجموعه خبر داد و گفت قطعات «قائد شهید» توسط ارکستر سمفونیک صدا و سیما تمرین شده و به‌زودی در فضای باز اجرا خواهد شد.

آهنگساز «قائد شهید» مهم‌ترین ویژگی این اثر را تلفیق دو حس متفاوت دانست و گفت: «تلاش کردم موسیقی، مرز میان سوگ و حماسه باشد؛ سوگی که ایستاده است و حماسه‌ای که در درون خود اندوه دارد.»

وی ادامه داد: «هیچ لحظه‌ای از این موسیقی از سوگ خالی نمی‌شود و در عین حال، هیچ بخشی نیز از حماسه فاصله نمی‌گیرد. اگر این تلفیق به درستی شکل گرفته باشد، فکر می‌کنم مهم‌ترین ویژگی اثر همین باشد.»

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