به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن شهسواری، نویسنده، با اشاره به انتشار شش جلد از مجموعه «ایرانشهر» و تالیف چندین کتاب آموزشی در حوزه داستان‌نویسی، از ادامه فعالیت‌های آموزشی خود خبر داد و گفت که در کنار آثار منتشرشده، برخی کتاب‌هایش از جمله جلد یازدهم «ایرانشهر» و رمان «زن سی‌ساله» مجوز انتشار نگرفته‌اند.

محمدحسن شهسواری، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی، با اشاره به وضعیت انتشار آثارش به ایلنا گفت: در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود کتاب‌های متعددی در حوزه رمان و آموزش داستان‌نویسی منتشر کرده‌ام، اما چند سالی است که هیچ اثر تازه‌ای از من به بازار کتاب راه پیدا نکرده است. این در حالی است که بخشی از آثارم آماده انتشار هستند، اما امکان چاپ آن‌ها فراهم نشده است.

وی با اشاره به مجموعه رمان «ایرانشهر» اظهار کرد: تاکنون شش جلد از این مجموعه منتشر شده و علاوه بر آن، کتاب‌هایی نیز در زمینه آموزش نویسندگی و برای کمک به علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان این حوزه تالیف کرده‌ام. این آثار با هدف آموزش اصول داستان‌نویسی و انتقال تجربه به نسل تازه نویسندگان نوشته شده‌اند و طی سال‌های گذشته مورد استفاده بسیاری از هنرجویان قرار گرفته‌اند.

این نویسنده ادامه داد: رمان «زن سی‌ساله» تقریبا به طور کامل آماده انتشار بود و حتی مراحل آماده‌سازی آن نیز انجام شده بود، اما در نهایت شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امکان انتشار این اثر فراهم نشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های آموزشی‌اش اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته به طور مستمر دوره‌های مختلف داستان‌نویسی برگزار می‌کردم، اما اکنون به دلیل شرایط کاری و همچنین شیوه آموزشی که دنبال می‌کنم، تنها سالی یک‌بار دوره رمان‌نویسی برگزار می‌شود.

شهسواری درباره ساختار این دوره آموزشی توضیح داد: این دوره به صورت سالانه برگزار می‌شود و در هر نوبت تنها چهار تا پنج هنرجو پذیرفته می‌شوند تا امکان آموزش دقیق‌تر و بررسی مستمر آثار هر یک از شرکت‌کنندگان فراهم باشد. روند آموزش نیز در قالب پنج ترم طراحی شده است؛ به این صورت که در ترم نخست آثار هنرجویان به صورت دقیق نقد و بررسی می‌شود، در ترم دوم مباحث صحنه‌نویسی و تکنیک‌های روایت آموزش داده می‌شود، در ترم سوم هنرجویان به نگارش یک داستان کوتاه می‌پردازند و در دو ترم پایانی، هر هنرجو نگارش یک داستان بلند یا نوول با حجمی حدود ۲۵ هزار کلمه را زیر نظر مدرس به پایان می‌رساند.

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