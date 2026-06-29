پخش مستقیم بسکتبال ایران و سوریه در شبکه ورزش
تیمهای ملی بسکتبال ایران و سوریه امروز از ساعت ۱۷ به مصاف هم میروند. این مسابقه در قالب برنامه «مثبت ورزش» پوشش داده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه ورزش در ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۷، امروز دوشنبه ۸ تیر از ساعت ۱۷ مصاف تیم ملی بسکتبال مردان ایران مقابل تیم ملی سوریه را با گزارشگری اختصاصی و در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پخش میکند.
این مسابقه در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان اردن برگزار میشود.
بسکتبال ایران در سه مسابقه قبلی خود در این رقابتها دو پیروزی مقابل عراق و یک شکست برابر اردن را ثبت کردهاند و در حال حاضر در رده دوم جدول گروه C قرار دارند.
در مقابل، تیم ملی سوریه در سه بازی گذشته خود دو شکست مقابل اردن و یک پیروزی برابر عراق کسب کرده و در رده سوم گروه C ایستاده است.