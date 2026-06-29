مصاف دیدنی برزیل - ژاپن امشب در شبکه سه
امروز دوشنبه ۸ تیرماه دو تیم برزیل و ژاپن در مرحله یک شانزدهم با هم دیدار میکنند که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در هفته سوم چندین تیم از جمله تیم ملی کشورمان حذف و تیمهای با امتیاز بالاتر به مرحله بعدی صعود کردند. ۳۲ تیم صعود کننده به مرحله یک شانزدهم نهایی عبارتند از: آفریقای جنوبی، کانادا، برزیل، ژاپن، آلمان، پاراگوئه، هلند، مراکش، ساحل عاج، نروژ، فرانسه، سوئد، مکزیک، اکوادور، انگلیس، کنگو، سنگال، بلژیک، آمریکا، بوسنی، اسپانیا، اتریش، پرتغال، کرواسی، سوئیس، الجزایر، استرالیا، مصر، آرژانتین، کیپ ورد، کلمبیا و غنا.
در دومین دیدار در این مرحله برزیل و ژاپن با هم دیدار میکنند که برنامه «جام ۲۶» این بازی را نیز ماند سایر مسابقات به صورت زنده پوشش میدهد.
دو تیم ساعت ۲۰:۳۰ در استادیوم انآرجی شهر هیوستون آمریکا به میدان میروند.
مخاطبان عزیز میتوانند این بازی را به صورت زنده از شبکه سه تماشا کنند.