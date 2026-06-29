خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصاف دیدنی برزیل - ژاپن امشب در شبکه سه

مصاف دیدنی برزیل - ژاپن امشب در شبکه سه
کد خبر : 1806183
لینک کوتاه کپی شد.

امروز دوشنبه ۸ تیرماه دو تیم برزیل و ژاپن در مرحله یک شانزدهم با هم دیدار می‌کنند که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در هفته سوم چندین تیم از جمله تیم ملی کشورمان حذف و تیم‌های با امتیاز بالاتر به مرحله بعدی صعود کردند. ۳۲ تیم صعود کننده به مرحله یک شانزدهم نهایی عبارتند از: آفریقای جنوبی، کانادا، برزیل، ژاپن، آلمان، پاراگوئه، هلند، مراکش، ساحل عاج، نروژ، فرانسه، سوئد، مکزیک، اکوادور، انگلیس، کنگو، سنگال، بلژیک، آمریکا، بوسنی، اسپانیا، اتریش، پرتغال، کرواسی، سوئیس، الجزایر، استرالیا، مصر، آرژانتین، کیپ ورد، کلمبیا و غنا. 

در دومین دیدار در این مرحله برزیل و ژاپن با هم دیدار می‌کنند که برنامه «جام ۲۶» این بازی را نیز ماند سایر مسابقات به صورت زنده پوشش می‌دهد. 

دو تیم ساعت ۲۰:۳۰ در استادیوم ان‌آرجی شهر هیوستون آمریکا به میدان می‌روند. 

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی را به صورت زنده از شبکه سه تماشا کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی