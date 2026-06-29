پخش «ابلیس» و «آبی عمیق» از شبکه نمایش
شبکه نمایش سیما در سالگرد جنایت حمله آمریکا به پرواز ۶۵۵ ایران ایر، فیلم های سینمایی «ابلیس» و «آب عمیق» را دوشنبه ۸ تیر ماه و پنج شنبه ۱۱ تیر ماه پخش خواهد کرد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید کارمند بخش نظارت پرواز فرودگاه، عضو یک گروه جاسوسی است و اطلاعاتی که به دست میآورد در اختیار اعضای گروهش میگذارد، در حادثه سقوط هواپیمای ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی در خلیجفارس خانوادهاش را از دست می دهد و …
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان خسرو شکیبایی، اسماعیل سلطانیان، نادیا دلدارگلچین، هادی مرزبان، فخرالدین صدیق شریف، بیوک میرزایی، فریبا کوثری و پروین سلیمانی را نام برد.
همچنین فیلم «آبی عمیق» به کارگردانی حسن لفافیان و تهیه کنندگی فاطمه موسوی پنج شنبه ۱۱ تیر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نمایش می رود.
این فیلم داستان زندگی دختری بنام رضوان را به تصویر میکشد که بعد از 20سال پس از اطلاع از واقعیت زندگی اش قصد سفر به خارج از کشور برای دیدن پدر خود را دارد که هواپیمای ایرانی توسط ناو امریکایی مستقر در خلیج فارس مورد حمله قرار میگیرد و...
فاطمه گودرزی، حبیب دهقان نسب، بیوک میرزایی، حسین توشه، مهران نائل و سیما خضرآبادی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.