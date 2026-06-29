به گزارش ایلنا به نقل از معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی؛ محمد خراسانی‌زاده، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درباره برنامه‌های هنری ویژه آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ برنامه‌ کلان هنری در دستور کار قرار دارد که برخی از آن‌ها وارد مراحل اجرایی شده و برخی دیگر در حال تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های نهایی هستند.

وی با اشاره به برنامه هنر مشارکتی «مشت گره‌کرده» افزود: در این رویداد، تصویر بزرگی از مشت گره‌کرده بر روی نمایشگر یا ویدئووال مرتفع خلق می‌شود که از تصاویر دیجیتال مشت‌های گره‌کرده مردم تشکیل خواهد شد. این تصاویر هم‌زمان با آیین وداع ثبت و به مرور تکمیل می‌شود.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره برنامه «۴۸ ساعت شعرخوانی بی‌وقفه برای آقای شهید» نیز گفت: این برنامه به عنوان طولانی‌ترین شعرخوانی بی‌وقفه، با حضور حدود ۳۵۰ نفر از شاعران ایرانی و خارجی در مصلی برگزار می‌شود و هم‌زمان با آیین وداع، شاعران و گروه‌های مرجع به کنش‌های نمادین خواهند پرداخت.

وی همچنین از برگزاری کارگاه خلق آثار تجسمی فاخر خبر داد و اظهار کرد: در این کارگاه، هنرمندان تراز اول کشور در حوزه‌های نقاشی، تصویرسازی، نگارگری و خوشنویسی، هم‌زمان با آیین وداع در مصلی به خلق آثار خواهند پرداخت.

خراسانی‌زاده درباره طرح «هنر گرافیتی در بدرقه رهبر شهید» نیز توضیح داد: بر اساس طرح‌های مصوب، آثار ماندگار گرافیتی بر روی ۲۰ دیوار عمومی شهر تهران اجرا خواهد شد تا یادبود بدرقه تاریخی مردم تهران ثبت شود.

وی با اشاره به بخش تولیدات موسیقی و نماهنگ گفت: تولید قطعات موسیقی و نماهنگ با همکاری خوانندگان شناخته‌شده کشور در حال انجام است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین درباره ویژه‌برنامه نمایشی و موسیقایی اقوام ایرانی اظهار کرد: در این بخش، اجراهای پرفورمنس و موسیقی با موضوع سوگواری اقوام ایرانی در رثای آقای شهید ایران اجرا خواهد شد تا تنوع فرهنگی و وحدت ملی در این آیین بزرگ به نمایش گذاشته شود.

وی درباره پروژه عکاسی حرفه‌ای و چاپ کتاب فاخر تشییع تهران نیز گفت: قرار است ۳۰۰ قطعه عکس حرفه‌ای توسط عکاسان صاحب‌نام ثبت و در قالب کتابی نفیس در قطع وزیری و با تیراژ حداقل هزار نسخه منتشر شود تا به عنوان یادبود تاریخی و مرجع معرفی آیین‌های وداع و تشییع تهران ماندگار شود.

خراسانی‌زاده همچنین از برگزاری رویداد تجسمی «یالثارات الامام» خبر داد و افزود: این رویداد دو روزه با حضور ده‌ها هنرمند از سراسر کشور در تهران برگزار می‌شود و تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: در بخش روایت‌گری حرفه‌ای تشییع نیز ۲۰ نویسنده تراز اول کشور نقش‌آفرینی خواهند کرد تا ابعاد انسانی، اجتماعی و تاریخی این مراسم را روایت کنند.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره پویش روایت مردمی تشییع نیز اظهار کرد: هدف ما ثبت خرده‌روایت‌های مردمی از بزرگ‌ترین تشییع تاریخ است تا صدای مردم و تجربه زیسته آن‌ها نیز در حافظه تاریخی این رخداد ثبت شود.

وی در پایان به برنامه مواکب و رویدادهای هنری در ورودی‌ها و فضاهای عمومی اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه‌های هنری با موضوع رهبر شهید در مراسم وداع و در ورودی‌های شهر تهران، برگزاری کارگاه‌های هنری با موضوع رهبر شهید و همچنین مسابقات تولیدات هنری در سطح فرهنگسراها از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: آنچه در حال شکل‌گیری است صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه تلاشی برای ثبت یک تجربه تاریخی در حافظه فرهنگی و هنری کشور است؛ تجربه‌ای که مردم، هنرمندان و جریان‌های فرهنگی در آن نقش‌آفرین اصلی هستند.

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