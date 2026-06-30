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سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد مطرح کرد؛

حدود 9 هزار مکان برای اسکان تشییع‌کنندگان رهبر شهید آماده‌سازی شده/ ظرفیت اسکان شبانه یک‌ونیم میلیون زائر فراهم است

حدود 9 هزار مکان برای اسکان تشییع‌کنندگان رهبر شهید آماده‌سازی شده/ ظرفیت اسکان شبانه یک‌ونیم میلیون زائر فراهم است
کد خبر : 1806030
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سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد از آماده‌سازی نزدیک به هشت هزار مرکز اقامتی در سه سطح رسمی، موقت و اضطراری برای اسکان زائران و مسافران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اعلام کرد: با مشارکت گسترده مردم و فعال‌سازی مراکز اقامتی غیرفعال امکان اسکان شبانه حدود یک‌ونیم میلیون زائر در مشهد فراهم شده است که این ظرفیت روزانه افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (ع)، مسئولان ستاد برگزاری این مراسم از آمادگی گسترده شهر مشهد برای میزبانی از خیل عظیم زائران و عزادارانی خبر می‌دهند که از سراسر کشور راهی این شهر خواهند شد.

مهدی شاد، سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، با تشریح آخرین اقدامات انجام شده در حوزه اسکان زائران و مسافران ورودی به مشهد برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به ایلنا گفت: برنامه‌ریزی اسکان در سه سطح شامل مراکز رسمی، مراکز موقت و مراکز اضطراری انجام شده تا در صورت افزایش جمعیت یا بروز هرگونه شرایط پیش‌بینی‌نشده، امکان ارائه خدمات اقامتی به زائران وجود داشته باشد.

وی افزود: در مجموع 7951 مکان در سه سطح آماده‌سازی شده و همه آن ها آماده خدمت‌رسانی به زائران و مسافران حضور در مراسم تشییع رهبری هستند.

به گفته سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، علاوه بر ظرفیت‌های رسمی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف فراهم شده، مشارکت مردمی نیز نقش مهمی در افزایش ظرفیت اسکان ایفا کرده است.

مهدی شاد با اشاره به استقبال شهروندان مشهدی برای میزبانی از زائران اعلام کرد: تا این لحظه 1757 مکان مردمی برای اسکان مسافران اعلام آمادگی کرده‌اند و صاحبان این اماکن درخواست خود را برای پذیرش زائران ثبت کرده‌اند.

وی ظرفیت ایجاد شده برای اسکان مردم در آیین تشییع را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: با امکاناتی که در سه سطح پیش‌بینی شده، این امکان وجود دارد که هر شب حدود 1.5 میلیون زائر در مشهد اسکان داده شوند.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید با تأکید بر اینکه فرآیند افزایش ظرفیت همچنان ادامه دارد، افزود: به صورت مستمر ظرفیت‌های جدیدی به اماکن اسکان افزوده می‌شود و هر لحظه مراکز جدیدی به چرخه خدمت‌رسانی وارد خواهند شد.

شاد همچنین از راه‌اندازی سامانه پاسخگویی برای مدیریت اسکان زائران خبر داد و گفت: در سراسر کشور هموطنان می‌توانند با شماره ۳۷۰۴۵ تماس بگیرند و اطلاعات دقیق، به‌روز و لحظه‌ای درباره وضعیت اسکان دریافت کنند. وی از زائران خواست پیش از عزیمت به مشهد، محل اقامت خود را هماهنگ کنند و افزود: از مردم درخواست می‌کنیم پیش از حضور در مشهد، از طریق سامانه ۳۷۰۴۵ یا درگاه‌های اینترنتی پیش‌بینی‌شده، وضعیت اسکان خود را مشخص و هماهنگ کنند تا روند خدمت‌رسانی با نظم بیشتری انجام شود.

سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید همچنین از همراهی بخش خصوصی در آماده‌سازی زیرساخت‌های اقامتی خبر داد و گفت: هتل‌ها و دیگر مراکز رسمی اقامتی نیز برای پذیرش زائران آماده شده‌اند و رایزنی‌ها برای افزایش ظرفیت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز که مدتی غیرفعال بودند نیز به صورت اضطراری دوباره فعال شده‌اند تا بتوانند در ایام برگزاری مراسم به اسکان مسافران و زائران کمک کنند.

به گفته مسئولان ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد، با ادامه روند تجهیز مراکز اقامتی و مشارکت روزافزون مردم و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت اسکان زائران در مشهد همچنان در حال افزایش است تا این شهر بتواند از جمعیت میلیونی شرکت‌ کننده در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید در جوار آرامگاه امام رضا (ع) میزبانی کند.

 

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