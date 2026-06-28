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اکران دو فیلم جدید از نیمه تیرماه

اکران دو فیلم جدید از نیمه تیرماه
کد خبر : 1805591
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هفتمین جلسه شورای صنفی نمایش صبح امروز یکشنبه ۷ تیر در خانه سینما برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هفتمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای عالی تهیه‌کنندگان)، احمد نوری و محمدرضا صابری (نمایندگان انجمن سینماداران)، سعید خانی (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، علی میرزایی (نماینده سازمان سینمایی) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه، اعضای شورای صنفی نمایش با اتفاق آرا تصویب کردند اکران فیلم سینمایی «خواب‌نما» از روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و اکران فیلم سینمایی «استخر»  از روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود.

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