آغاز اکران آنلاین «دو روز دیرتر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی، تهیه‌کنندگی محسن شیرازی و نویسندگی حمید اکبری خامنه بر اساس طرحی از رضا مقصودی از سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ به طور اختصاصی در فیلم نت اکران آنلاین می‌شود.

بازیگران/صداپیشگان فیلم «دو روز دیرتر» سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، کمند امیرسلیمانی، ناهید مسلمی، جواد یحیوی، سیاوش چراغی پور، محمد فیلی، علیرضا داوودنژاد، سهراب فاطمی، آزاده اسماعیل‌خانی، علی مهربان هستند.

در خلاصه داستان رسمی فیلم «دو روز دیرتر» آمده است: «آقا جون می‌خوای ریش گرو بذاری، بذار، می‌خوای از اون دنیا امداد غیبی بفرستی، بفرست… من دیگه رد دادم»، شعار فیلم هم این است: «خروجی خاندان ما از ورودیش بیشتر شده، این یعنی بحران…» و جایی دیگر هم نوشته شده: «پدر مریم عاشق نوه است و برای نوه‌دار شدن آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد…» همه این‌ها را که با هم جمع بزنید یعنی این فیلم به نوعی به ماجرای فرزندآوری زوج‌های جوان و مسائل آن‌ها می‌پردازد.

برخی از عوامل فیلم «دو روز دیرتر» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح گریم: عباس عباسی، مدیر تولید: یوسف آقایی، صدابردار: رشید دانشمند، صداگذاری و میکس: حسین ابوالصدق، عکس: حمید جانی‌پور.

این فیلم ۹۱ دقیقه‌ای در ژانر کمدی – ملودرام در سال ۱۴۰۲ تولید شده است.

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