«سینما _ عاشورا» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران
«سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران» در دومین قسمت از برنامه «سینما _عاشورا» مستند بلند «مخالف خوان» را اکران میکند.
به گزارش ایلنا، «سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران» در دومین قسمت از برنامه «سینما _عاشورا» با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مستند بلند «مخالف خوان» را به نمایش میگذارد.
فیلم «مخالف خوان» به کارگردانی ماکان عاشوری و تهیهکنندگی پژمان لشکریپور یکشنبه ۷ تیرماه ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران میشود و بعد از آن جلسه نقد وبررسی با حضور کارگردان برگزار میشود.
این برنامه برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.