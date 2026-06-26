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«سینما _ عاشورا» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

«سینما _ عاشورا» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران
کد خبر : 1804587
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«سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران» در دومین قسمت از برنامه «سینما _عاشورا» مستند بلند «مخالف خوان» را اکران می‌کند.

به گزارش ایلنا، «سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران» در دومین قسمت از برنامه «سینما _عاشورا» با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مستند بلند «مخالف خوان» را به نمایش می‌گذارد. 

فیلم «مخالف خوان» به کارگردانی ماکان عاشوری و تهیه‌کنندگی پژمان لشکری‌پور یکشنبه ۷ تیرماه ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران می‌شود و بعد از آن جلسه نقد وبررسی با حضور کارگردان برگزار می‌شود. 

این برنامه برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

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