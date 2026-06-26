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مصاف تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی

مصاف تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی
کد خبر : 1804551
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سومین دیدار ملی‌پوشان کشورمان با تیم ملی مصر روز شنبه ۶ تیر از شبکه سه سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز شنبه ۶ تیر از هفته سوم جام جهانی چهار بازی از گروه‌های H و G به طور همزمان انجام می‌شود، که یکی از این دیدارها بازی ملی‌پوشان کشورمان با تیم ملی مصر است. از دو بازی همزمان دیگر شبکه سه مسابقه اروگوئه و اسپانیا را به صورت زنده پخش می‌کند. 

ساعت ۰۳:۳۰ گروه H اروگوئه - اسپانیا محل برگزاری بازی مکزیک، گوادالاخارا استادیوم آکرون

ساعت ۰۶:۳۰ گروه G ایران - مصر محل برگزاری بازی آمریکا، سیاتل استادیوم لومن فیلد 

مخاطبان عزیز این دو بازی را از شبکه سه به صورت مستقیم مشاهده کنید. 

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