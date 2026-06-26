مصاف تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز شنبه ۶ تیر از هفته سوم جام جهانی چهار بازی از گروه‌های H و G به طور همزمان انجام می‌شود، که یکی از این دیدارها بازی ملی‌پوشان کشورمان با تیم ملی مصر است. از دو بازی همزمان دیگر شبکه سه مسابقه اروگوئه و اسپانیا را به صورت زنده پخش می‌کند.

ساعت ۰۳:۳۰ گروه H اروگوئه - اسپانیا محل برگزاری بازی مکزیک، گوادالاخارا استادیوم آکرون

ساعت ۰۶:۳۰ گروه G ایران - مصر محل برگزاری بازی آمریکا، سیاتل استادیوم لومن فیلد

مخاطبان عزیز این دو بازی را از شبکه سه به صورت مستقیم مشاهده کنید.

انتهای پیام/