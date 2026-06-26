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بررسی جام جهانی از شبکه ورزش

بررسی جام جهانی از شبکه ورزش
کد خبر : 1804549
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تب تند جام جهانی روز به روز داغ‌تر می‌شود و عاشقان فوتبال میخکوب تماشای این ضیافت باشکوه هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سهم شبکه ورزش برنامه تحلیلی جامع «جام جهانی ۲۰۲۶» و پوشش زنده برخی از رقابت هاست. 

در روز جمعه پوشش زنده به همراه کارشناسی و گزارش اختصاصی پنج تقابل جذاب جام جهانی برای علاقه مندان فوتبال در شبکه ورزش پخش می‌شود. 

میهمانی فوتبالی که با پخش زنده دیدلرهای کروسائو - ساحل عاج، تونس - هند و در ادامه ترکیه _ آمریکا، از حدود سی دقیقه پایانی پنجشنبه شروع شد و هیجان و جذابیتی که تا ۸ صبح جمعه پیش رفت. 

اما این تمام ماجرای جمعه پنجم تیر ماه شبکه ورزش در جام جهانی نیست. 

نیمه دوم این جمعه جذاب در شبکه ورزش از ساعت ۲۱ جمعه پنجم تیرماه آغاز و تا حدود ۶ صبح شنبه و لب به لب بازی ایران و مصر با پوشش تقابل‌های سنگال عراق و کیپ وورد عربستان پیش می‌رود و مجموعا حدود ۱۷ ساعت پوشش زنده و برنامه استودیویی «جام جهانی ۲۰۲۶» می‌شود. برگ زرینی از عشق و علاقه خانواده شبکه ورزش به مخاطبان وفادار این شبکه تا با تلاشی مثال زدنی، در جهت رضایت مخاطبان خود قدم بردارند. 

قصه جذاب شبکه ورزش با ویژه برنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» تا پایان جام جهانی همچنان ادامه دارد.

 

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