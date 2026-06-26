ستاد اقامه نماز از همت بلند عزاداران در اقامه نماز ظهر عاشورا تشکر کرد
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با انتشار پیامی از همت بلند عزاداران در اقامه نماز ظهر عاشورا تشکر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد اقامه نماز، سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با انتشار پیامی از همت بلند عزاداران در اقامه نماز ظهر عاشورا تشکر کرد. متن پیام به شرح زیر است:
الحمدلله عزاداران حسینی در سال جاری در ایام محرم به اقامه نماز جماعت اهتمام بیشتری نشان داده اند. هم در مساجد و هم در مسیر دستههای سینه زنی و در موکبها و میادین و تکایا اقامه نماز و نشر معارف آن فریضه الهی مورد توجه قرار داشته است.
درخشانتر از همه این جلوههای معنوی، حرکت با شکوه اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در سراسر کشور به تاسی از سیدالشهداء در زیر تیرها و نیزهها بود. فراگیر شدن اصل «انی احب الصلاه» در بین عاشقان امام حسین علیه السلام بیانگر تحکیم پیوند عارفانه آحاد ملت بزرگ ایران با خداوند حکیم و روشن نگاه داشتن مشعل یکتاپرستی و ذکر الهی در کشور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.
ستاد اقامه نماز کشور از هیاتهای عزاداری، علما و عموم نمازگزاران که در اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا مشارکت و برنامه ریزی کرده اند، صمیمانه تشکر میکند.
صدا و سیما در ترغیب و انگیزه آفرینی برای اقامه نماز جماعت در مسیرها و میادین در تاسوعا و عاشورا نقش سازندهای ایفا کرده است. ستاد اقامه نماز از تلاش ارزشمند رسانه ملی در آمادهسازی افکار عمومی برای اقامه نماز ظهر عاشورا و استحکام و نهادینه کردن این سنت حسنه قدردانی میکند.
وقتی ما در زیارت از سر صدق خطاب به امام حسین (ع) میگوییم «اشهد انک قد اقمت الصلاه» در حقیقت امام را پرچمدار کاروان مقیمین الصلاه میدانیم و خود را از پیروان قافله سالار ذکر الهی به شمار میآوریم و نماز را بر همه امور مقدم قلمداد میکنیم. بر این اساس ترویج و تبلیغ معارف نماز و اقامه آن عبادت سرنوشتساز مهمترین وظیفه حسینیان روزگار و از اهم وظایف در حکمرانی اسلامی است.