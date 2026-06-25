به گزارش ایلنا، محدثه علیشاه که در روزهای اول جنگ با اجرای طرحی برای کودکان میناب با عنوان «به کدامین گناه» به شهدای میناب پرداخته بود، این‌بار از فرارسیدن جام جهانی ۲۰۲۶ بهره گرفته تا در قالب مهمترین اتفاق ورزشی دنیا به جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در میناب بپردازد.

او با اشاره به اینکه آنچه امروز در قالب دیوارنگاره در میدان راه‌آهن تهران رونمایی شده کاری مشترک با محیا جعفری است گفت: این دیوارنگاره با استفاده از سه کلیدواژه و با عنوان «کودکان هدف نیستند» (Kids Are Not Targets)، طراحی شده است.

علیشاه درباره روند خلق ایده اولیه این دیوارنگاره اظهار کرد: فکر کردیم برای پرداختن به بچه‌های میناب و یادآوری آنچه در جنگ به وقوع پیوسته، بهترین فرصت جام جهانی است. از آنجا که جام جهانی این روزها تمام کشورها و فضای بین‌المللی را درگیر کرده فکر کردیم بهتر است بچه‌های میناب را به فوتبال به عنوان بزرگترین اتفاق ورزشی و روز دنیا مرتبط کنیم و نگاه و زبانمان بین‌المللی باشد.

وی ادامه داد: بعد از ایده‌یابی، ویترین کار را تیم ملی فوتبال در نظر گرفتیم. ما خواستیم ضمن اشاره به اعضای تیم ملی به هویت بچه‌های میناب بپردازیم و از آنجا که تاکنون درباره شهدای میناب بسیار زیاد به عدد ۱۶۸ اشاره شده بود فکر کردیم فراتر از این تعداد رویم تا در سطح بین‌المللی به هویت آنها اشاره شود. ضمن اینکه فوتبال و فوتبالیست شدن جزو آمال و آرزوهای هر پسر است و ما از فوتبال، جام جهانی و شهدای میناب به عنوان سه کلیدواژه استفاده کردیم تا با یک چینش متناسب با طرح، بچه‌ها را به تصویر بکشیم.

این هنرمند در پایان عنوان کرد: این طرح متناسب با فضای دیوارنگاره میدان راه‌آهن طراحی شده و عنوان آن «کودکان هدف نیستند» است.

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