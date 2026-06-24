کشف تابلوی سرقتی پیکاسو در عملیات مبارزه با مواد مخدر در حومه پاریس

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP) پلیس فرانسه در جریان یک عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حومه پاریس، به کشفی غیرمنتظره دست یافت و یک تابلوی نقاشی اصیل از پابلو پیکاسو را که پیش‌تر به سرقت رفته بود، شناسایی و ضبط کرد.

این اثر هنری در جریان بازرسی از یک ملک مسکونی در منطقه «شامپینی-سور-مارن» در جنوب شرقی پاریس کشف شد؛ عملیاتی که در ابتدا با هدف مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر انجام شده بود.

دادستانی کریتِی فرانسه اعلام کرده است که اصالت این اثر توسط کارشناسان تأیید شده، اما نام دقیق تابلو هنوز به‌ طور رسمی منتشر نشده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، این نقاشی یکی از پرتره‌های «ماری-ترز والتر»؛ مدل، الهام‌بخش مشهور پیکاسو در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی است. ارزش این اثر بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون یورو برآورد شده و مالک آن زنی اهل سنگاپور معرفی شده است.

در این عملیات، مأموران علاوه بر تابلو، مقادیری رزین شاهدانه، هزاران یورو وجه نقد و حجم قابل‌توجهی پوشاک لوکس را نیز کشف و ضبط کردند. گزارش‌ها حاکی است یکی از متهمان، نگهبان یک مرکز نگهداری آثار هنری در پاریس بوده که به سرقت تابلو اعتراف کرده است. وی مدعی شده این اقدام را برای آشکار کردن ضعف‌های امنیتی محل نگهداری آثار انجام داده است.

دادستانی فرانسه تحقیقات جداگانه‌ای را درباره سرقت اثر و خرید و فروش احتمالی اموال مسروقه آغاز کرده است. چهار نفر از مظنونان تاکنون در برابر دادگاه حاضر شده‌اند و روند رسیدگی قضایی به این پرونده ادامه دارد.

این رخداد بار دیگر توجه افکار عمومی را به مسئله امنیت آثار هنری ارزشمند و بازار غیرقانونی گردش آثار هنری جلب کرده است؛ بازاری که در برخی پرونده‌ها با شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر نیز تلاقی پیدا می‌کند.

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