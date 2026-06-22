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برگزاری رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» در برج آزادی

برگزاری رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» در برج آزادی
کد خبر : 1803060
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«اشک و آیینه» برنامه‌ای است که روز سه‌شنبه ۲ تیرماه در تالار آیینه برج آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، رویداد فرهنگی هنری «اشک و آیینه» به همت بنیاد رودکی و با همکاری مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، روز سه‌شنبه ۲ تیرماه در تالار آیینه برج آزادی برگزار می‌شود. 

این رویداد همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی و تبیین مفاهیم ایثار، وفاداری و حماسه کربلا از دریچه هنر، شامل بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه عکس آیین‌های سوگواری اقوام ایرانی، نمایشگاه پوسترهای برگزیده عاشورایی، آیین معنوی زیارت عاشورا و رونمایی از اثر هنری «ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش» کار مشترک الهام باباولیان و اُمِ. لیلا لشکری با الهام از واقعه عاشورا خواهد بود.

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