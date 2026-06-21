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رویداد «زمزم صلوات» در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری برگزار می‌شود

رویداد «زمزم صلوات» در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری برگزار می‌شود
کد خبر : 1802495
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رویداد «زمزم صلوات» در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، میزبان رویداد معنوی و هنری «زمزم صلوات» است. 

این سوگواره که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع آئینی هم‌چون تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی و قصه‌گویی در کنار معرفی کتاب‌های مرتبط و حضور شاعران و مرثیه سرایان عاشورایی است که با تلفیق هنر و معنویت، مفاهیم حماسه کربلا را روایت می‌کند. 

این رویداد به سرپرستی محسن شاهچراغی و با مشارکت جمعی از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، از جمله حبیب نظاری، امیرحسین انصافی، سیدمهرداد کاوسی، مصطفی فتحی، صادق کیانی‌مقدم و جمعی دیگر از فعالان این عرصه به اجرا درمی‌آید. 

برنامه «زمزم صلوات» از روز اول تا چهارم تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه باز مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در پارک لاله تهران برگزار می‌شود و پذیرای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است.

 

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