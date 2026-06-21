تعیین نرخ حداقل دستمزد خدمات «رسانه و ارتباطات تئاتر» در سال ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، «کانون روابط‌عمومی و تبلیغات خانه تئاتر» نرخ کف دستمزد خدمات روابط‌عمومی تئاتر را برای سال ۱۴۰۵ تصویب کرد. این مصوبه با هدف ساماندهی حرفه‌ای فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، صیانت حقوقی و کاهش اختلافات قراردادی تدوین و اعلام شده است.

بر اساس اعلام این کانون، نرخ این خدمات بر پایه محاسبات کارشناسی و متناسب با شرایط روز تئاتر ایران و استانداردهای خدمات ارتباطی تعیین شده و جزئیات آن در جدول ضمیمه نرخ‌ها (ذیل خبر) درج شده است. طبق این دسته‌بندی، دستمزد پایه خدمات روابط‌عمومی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از ۱۵ میلیون تومان در حداقل مقیاس تا ۵۰ میلیون تومان در پروژه‌های بزرگ‌تر پیش‌بینی شده است.

این ارقام با بازنگری در استانداردهای بین‌المللی (تعیین بودجه تبلیغات معادل ۱۰ درصد ظرفیت فروش یا قیمت تمام‌شده اثر) و متناسب‌سازی با میانگین درآمد نمایش‌ها و بضاعت گروه‌ها، بر پایه قیمت بلیت و تورم نقطه‌ای در پایان خرداد ۱۴۰۵ به منصفانه‌ترین شکل ممکن به‌روزرسانی شده است. بدیهی است در صورت افزایش نرخ بلیت تئاتر و نرخ تورم، درصد ارزش افزوده این ارقام محاسبه و در قراردادها لحاظ خواهد شد. این مصوبه به‌انضمام ملاحظات اجرایی، تا پایان سال ۱۴۰۵ ملاک عمل است.

جدول نرخ‌های خدمات رسانه‌ای و ارتباطاتی تئاتر در سال ۱۴۰۵ را اینجا ببینید.