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رونمایی از تیزر مستند «بازی برنده‌ها»

رونمایی از تیزر مستند «بازی برنده‌ها»
کد خبر : 1802492
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تیزر مستند «بازی برنده‌ها» به کارگردانی زنده‌یاد احسان صدیقی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «بازی برنده‌ها» آخرین فیلم احسان صدیقی است، فیلمسازی که اول دی ۱۴۰۴ در ۴۴ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. «بازی برنده‌ها» در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه دبیر در آئین اختتامیه به کارگردان تعلق گرفت. 

«بازی برنده‌ها» درباره ابتلا به سرطان و افرادی است که درگیر این بیماری هستند. 

عوامل تولید این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس و پژوهشگر: احسان صدیقی، تصویربردار: محسن استیری، صدابردار: حسن نجفی، صداگذار: آرش قاسمی، تدوین‌گر: فاطمه شیری، نویسنده گفتار متن: احسان صدیقی، آهنگساز: آیسل صدیقی، تهیه‌کننده: احسان صدیقی، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی. 

«بازی برنده‌ها» دوشنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شود.

 

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