فرهنگ عاشورا عامل همگرایی در لبنان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابوسعید الخنسا، مسئول بخش ارتباط با مسیحیان لبنان در حزب‌الله ضمن حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با سیدمحمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و راهکارهای فعال‌سازی و پویایی روابط با جامعه مسیحی لبنان در دوران پس از جنگ را بررسی کردند.

ابوسعید الخنسا بر نقش نسل جوان در ادامه مسیر مقاومت و ضرورت انتقال تجربه نیروهای پیشکسوت به نسل جدید تأکید کرد و خواستار تدوین یک برنامه جامع انسانی، تربیتی و روانی برای خانواده‌های شهدا شد؛ برنامه‌ای که فراتر از چارچوب‌های سنتی و مبتنی بر رویکردهای فرهنگی، تفریحی و آموزشی برای ترسیم آینده فرزندان شهدا باشد.

مسئول بخش ارتباط با مسیحیان لبنان در حزب‌الله با اشاره به اهمیت تداوم همکاری‌های فرهنگی و فکری با جمهوری اسلامی ایران، خواستار گسترش گفت‌وگوهای نخبگانی برای ترسیم افق مرحله آینده شد.

مرتضوی، رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی با اقشار مختلف جامعه لبنان اظهار کرد: جبهه مقاومت از ظرفیت‌های متنوعی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و مذهبی در این کشور برخوردار است و یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، گفت‌وگو و تعامل سازنده با طوایف مختلف از جمله جامعه مسیحی است.

وی ادامه داد: لازم است زمینه‌های حضور و نقش‌آفرینی نخبگان و جریان‌های فکری جدید در این فرآیند فراهم شود.

مرتضوی همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی فرهنگی، پیشنهاد برگزاری همایشی تخصصی با عنوان «ایران پس از جنگ» را مطرح کرد و گفت: این همایش می‌تواند بستری برای گفت‌وگوی هدفمند با جامعه مسیحی لبنان و تبیین ابعاد تحولات منطقه‌ای و نقش فرهنگی ایران در مرحله پس از جنگ باشد.

وی بر ضرورت گشودن پنجره‌های ارتباطی پایدار و مستحکم با نسل‌ها و اقشار جدید جامعه لبنان تأکید کرد و افزود: تقویت این ارتباطات می‌تواند به شکل‌گیری اعتماد متقابل و توسعه همکاری‌های بلندمدت فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و جامعه لبنانی کمک کند.

رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان با اشاره به اهمیت عناصر هویتی و فرهنگی در منطقه تصریح کرد: تبیین ظرفیت‌های فرهنگی جهان تشیع و گسترش فرهنگ عاشورا و کربلا می‌تواند نقش مهمی در تقویت همگرایی فرهنگی و اجتماعی در لبنان آینده ایفا کند.

در این نشست پیشنهاد شد ارتباط رایزنی فرهنگی با شخصیت‌های مذهبی میانه رو در لبنان تقویت شود. همچنین برگزاری همایشی با موضوع «ایران پس از جنگ» با مشارکت جامعه مسیحی و با محوریت دانشگاه «سیده اللویزه» مورد توافق اولیه قرار گرفت.

الخنسا همچنین متعهد شد فهرستی از شخصیت‌های برجسته مسیحی برای ایجاد کانال‌های ارتباطی فرهنگی در اختیار رایزنی فرهنگی قرار دهد.

دو طرف بر این نکته تأکید کردند که مرحله پس از جنگ نیازمند ابزارها و ابتکارات نوین در حوزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی است.

تثبیت موازنه قدرت به نفع محور مقاومت، فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط با جامعه مسیحی لبنان بر پایه منافع مشترک فراهم کرده است.

توافق شد با برگزاری نشست‌های نخبگانی، ایجاد حلقه‌های ارتباطی پایدار و بازنگری در برنامه‌های فرهنگی، زمینه گسترش گفت‌وگو و اعتمادسازی میان جمهوری اسلامی ایران و جامعه مسیحی لبنان تقویت شود. این رویکرد می‌تواند در نهایت به تحکیم همگرایی ملی و ثبات پایدار در لبنان کمک کند.

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