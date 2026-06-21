ایران در اوج محبوبیت جهانی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کامران خان، از فعالان شناخته شده فضای مجازی در ایالت خیبرپختونخوا اهل منطقه دیر بالا در شمال پاکستان است و از منطقه چترال که از مناطق مهم و شناخته شده گردشگری بین‌المللی پاکستان به شمار می‌رود، کلیپ‌های پربازدیدی در صفحات مجازی خود منتشر کرده است.

وی در تمامی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با هدف ارائه تصویری مثبت و واقعی از پاکستان در حوزه‌های فرهنگ، ورزش و گردشگری فعالیت می‌کند.

کامران خان ضمن ابراز علاقه برای سفر به ایران و بازدید از شهرهای مختلف کشور، گفت: ایران همواره در نگاه مردم پاکستان کشوری اصیل، دارای تمدنی کهن و فرهنگی غنی بوده است و جاذبه‌های دیدنی و پاکیزگی شهرهای آن همواره زبانزد مردم پاکستان بوده است.

فعال فضای مجازی پاکستان افزود: از دوران کودکی، بزرگان ما همواره درباره شاعران و ادیبان برجسته ایران، همچون سعدی و حافظ شیرازی، برای ما سخن گفته‌اند و امیدواریم روزی بتوانیم این آرزوی خود برای سفر به ایران را محقق کنیم.

کامران خان، افزایش توجه و همدلی افکار عمومی جهان اسلام با ایران را نتیجه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه و حمایت از آرمان فلسطین دانست.

حسین چاقمی، وابسته فرهنگی کشورمان در پیشاور با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی و ضرورت شبکه‌سازی میان فعالان رسانه‌ای و افراد تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی، توضیحاتی درباره طرح موفق «از ایران بگو» و اعزام اینفلوئنسرها در قالب این برنامه ارائه کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های مردم و دولت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران، بر اهمیت روایت‌گری صحیح این تحولات تأکید کرد.

چاقمی اظهار کرد: در عصری که روایت‌ها سرنوشت افکار عمومی جهان را رقم می‌زنند، اینفلوئنسرهای فضای مجازی به راویان حماسه و حقیقت تبدیل شده‌اند؛ راویانی که می‌توانند صدای ایستادگی، غیرت و سلحشوری مردم ایران در دفاع از مظلومان غزه و مقاومت در برابر تجاوز و سلطه‌طلبی را به گوش جهانیان برسانند.

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