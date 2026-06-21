پلاک ویژه منطقه آزاد مهران در حال طراحی است

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، سردار علی محمدی روز یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد اربعین و کمیسیون ایمنی راه‌ها با اشاره به بازدید از منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران و بررسی روند آماده‌سازی جاده‌های استان ایلام برای آیین اربعین، بر لزوم شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی و ترافیکی تاکید کرد و خواستار بسیج همه ظرفیت‌ها برای میزبانی شایسته از زائران شد.

وی به اهمیت راهبردی منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران اشاره کرد و توسعه درست زیرساخت‌ها در این مکان را برای میزبانی از گردهمایی اربعین حسینی و شکوفایی اقتصاد محلی بسیار مهم خواند.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با بیان این که این منطقه ظرفیت آن را دارد که تمام استان از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند، افزود: همان‌گونه که برخی از مناطق آزاد در حوزه‌های تجاری و صنعتی بسیار موفق عمل کرده‌اند، ما نیز بخش شماره‌گذاری را در این منطقه راه‌اندازی کرده‌ایم.

سردار محمدی با تاکید بر این که اکنون طراحی پلاک ویژه منطقه آزاد مهران در حال انجام است، گفت که راه اندازی مرکز پلاک‌گذاری در این منطقه نقش مهمی در شکوفایی و توسعه اقتصادی استان ایلام خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به گرمای هوا و اشتیاق هم‌وطنان برای شرکت در رویداد بزرگ مذهبی اربعین، بیان کرد: امسال با وجود گرمای شدید هوا، زائران بیشتری به مرز مهران مراجعه خواهند کرد و بدون شک بیشترین حجم رفت‌وآمد مسافران مربوط به این گذرگاه مرزی خواهد بود.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با تاکید بر این که برای روان‌سازی ترافیک و کاهش حوادث رانندگی وظیفه سنگینی بر دوش مسئولان است، تاکید کرد: در زمان باقی‌مانده باید کاستی‌ها برطرف و پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شود تا امسال هیچ‌گونه گره ترافیکی در مسیرهای دسترسی به مرز مهران نداشته باشیم و مسافران با آرامش کامل از آن‌ها گذر کنند.

سردار محمدی گفت: نصب نشانه‌های راهنمایی و رانندگی در مسیرهای دسترسی به ویژه در مسافت ۱۱ کیلومتری از پل زائر تا پایانه شهید سلیمانی، ایجاد سرعت‌گیرها در نقطه‌های پرخطر، نصب جداکننده در مسیرها و همچنین تکمیل روند بهسازی در منطقه رانشی جاده ایلام به صالح‌آباد بسیار ضروری است و باید در اولویت برنامه‌های راهداری قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش خستگی رانندگان در بروز حادثه‌های ناگوار جاده‌ای گفت: هرچند وضعیت استراحتگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است اما برای کاهش تصادف‌ها به خودروگاه‌های بیشتری در مسیر رفت‌وآمد زائران نیاز داریم تا رانندگان به دلیل خواب‌آلودگی دچار حادثه نشوند و ایمنی سفرها افزایش یابد.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با یادآوری آمارهای تلخ سال گذشته، افزود: در اربعین گذشته، متاسفانه شاهد جان‌باختن ۱۴ نفر در مسیر مهران - دهلران - اندیمشک و ۱۱ نفر در دیگر جاده‌های استان بودیم.

سردار محمدی تاکید کرد: این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به این مسیرها، رفع نقطه‌های حادثه‌خیز و آماده‌سازی پایدار بسترها برای اربعین امسال است.

استان ایلام به ویژه شهرستان مرزی مهران، هرساله کانون اصلی رفت‌وآمد زائران اربعین حسینی است و بر پایه آمارهای رسمی، افزون بر ۶۰ درصد از زائران ایرانی این گذرگاه را برای ورود به کشور عراق انتخاب می‌کنند.

در سال‌های گذشته، تمرکز بیش از حد جمعیت و خودروها در بازه زمانی کوتاه، چالش‌هایی مانند ترافیک سنگین در مسیرهای کوهستانی ایلام و کمبود فضای خودروگاهی (پارکینگ) را در پی داشت.

برای رفع این چالش‌ها، از چند سال پیش کارزار بزرگی برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ساخت تونل‌ها و چهارخطه کردن مسیرهای دسترسی به مهران (به ویژه مسیر ایلام-مهران و مهران-دهلران) آغاز شد.

سالانه افزون بر هشت میلیون زائر ایرانی از این گذرگاه مرزی راهی شهرهای زیارتی عراق می‌شوند که نیمی از آنان زائران اربعینی است.

پایانه مرزی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام به سبب نزدیکی به عتبات عالیات و امنیت صد درصدی مسیر تا شهرهای زیارتی عراق اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه تردد زائران به شمار می‌رود.

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