رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی بازدید کردند

به گزارش ایلنا، در این دیدار زهرا خدادادی، رئیس و سایر اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، با حضور در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران و کلینیک تخصصی «آمین» وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و برنامه‌های علمی، آموزشی، تربیتی، فرهنگی و تبلیغی این مراکز قرار گرفتند و در پایان نیز با حجت‌الاسلام والمسلمین استاد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.

این برنامه با هدف آشنایی نزدیک‌تر اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با ظرفیت‌های علمی، آموزشی، تربیتی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه زنان و دختران ایران اسلامی و همچنین بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه، اعضای فراکسیون زنان مجلس با حضور در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، از بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی این مرکز از جمله؛ پاتوق نیلوفرانه، کافه گفتگو، کتابخانه و سالن مطالعه آن بازدید کردند. در این بازدید، حجت الاسلام والمسلمین علی غلامی رئیس، فاطمه یاوری معاون تهذیب و تربیت و فهیمه الیاسی معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی معصومیه خواهران گزارشی از روند شکل‌گیری، مأموریت‌ها و فعالیت‌های علمی این مرکز ارائه کردند.

حجت الاسلام غلامی افزود: مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران یکی از مراکز مهم آموزش عالی حوزوی ویژه بانوان در قم به شمار می‌رود که با هدف تربیت پژوهشگران و استادان حوزه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اسلامی فعالیت می‌کند.

در جریان این بازدید، اعضای فراکسیون زنان مجلس با ساختار آموزشی این مؤسسه، رشته‌های تحصیلی، فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌های علمی آن آشنا شدند. مسئولان مؤسسه همچنین به تشریح نقش این مرکز در تربیت نیروهای متخصص حوزوی در حوزه بانوان، خانواده، مطالعات اجتماعی و فرهنگی پرداختند و بر اهمیت توسعه آموزش‌های تخصصی دینی برای بانوان در سطح کشور تأکید کردند.

نمایندگان مجلس نیز در این بخش از برنامه با طرح پرسش‌هایی درباره ظرفیت‌های علمی مؤسسه، وضعیت فارغ‌التحصیلان، ارتباط این مرکز با نهادهای اجرایی کشور و نقش آن در تولید دانش بومی در حوزه مسائل زنان و خانواده، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. آنان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی، بر لزوم تقویت ارتباط میان دفتر تبلیغات اسلامی و نهاد قانون‌گذاری کشور بویژه در فراکسیون زنان تأکید کردند.

در ادامه این بازدید، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور در کلینیک «آمین» تحت اشراف معاونت فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از نزدیک در جریان فعالیت‌های این مرکز تخصصی قرار گرفتند. کلینیک آمین یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی با رویکرد اسلامی است که در حوزه‌هایی همچون مشاوره خانواده، تربیت فرزند، حل تعارضات خانوادگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان فعالیت می‌کند.

دکتر اباذر جعفری، مدیر کل مطالعات فرهنگی و تبلیغی معاونت فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی در جریان بازدید نمایندگان مجلس، گزارشی از خدمات ارائه‌شده، تعداد مراجعان، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برگزارشده در این مجموعه ارائه کردند.

وی به نقش این مرکز در پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و رویکرد تلفیقی این مرکز در بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی و آموزه‌های اسلامی را یکی از ویژگی‌های مهم آن دانستند.

در این بخش از برنامه، اعضای فراکسیون زنان مجلس ضمن گفت‌وگو با کارشناسان و مشاوران کلینیک آمین، از بخش‌های مختلف این مجموعه از جمله واحدهای مشاوره، آموزش و خدمات تخصصی بازدید کردند.

نمایندگان مجلس در این بازدید با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت روان خانواده‌ها، نقش چنین مراکزی را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده بسیار مهم ارزیابی کردند.

آنان همچنین با اشاره به افزایش برخی چالش‌های اجتماعی در حوزه خانواده، بر ضرورت گسترش خدمات مشاوره‌ای تخصصی در کشور تأکید کردند و حمایت از مراکز فعال در این حوزه را یکی از الزامات سیاست‌گذاری‌های اجتماعی دانستند.

به گفته دکترزهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و مشاوره‌ای مجموعه‌هایی همچون مرکز ملی پاسخ گویی به سولات دینی و کلینیک آمین، می‌توان نقش مؤثری در ارتقای سلامت اجتماعی و تقویت بنیان خانواده در جامعه ایفا کند.

در ادامه این برنامه، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با حضور در ساختمان ستادی دفترتبلیغات اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین استاد واعظی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار، طرفین درباره مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و مرتبط با حوزه زنان و خانواده به تبادل نظر پرداختند.

استاد واعظی در این دیدار با اشاره به نقش مهم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه با نگاه مسأله محوری، بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان دفتر تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های قانون‌گذاری تأکید کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مسائل مرتبط با زنان و خانواده از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند توجه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور است، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشی همچنین فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات می‌تواند به تقویت مبانی نظری و علمی در تدوین قوانین و سیاست‌های مرتبط با خانواده و زنان کمک کند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین به برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد در حوزه مطالعات زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: دفتر تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با توسعه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، تربیتی، فرهنگی و تبلیغی در این حوزه، به تبیین و ارائه الگوهای اسلامی در مسائل مرتبط با خانواده و زنان بپردازد.

اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تقدیر از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان مجلس شورای اسلامی و مراکز تحت اشراف دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کردند.

آنان با اشاره به پیچیدگی مسائل اجتماعی در حوزه زنان و خانواده، استفاده از ظرفیت‌های فکری و علمی حوزه را در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور بسیار مهم دانستند.

در این نشست همچنین موضوعاتی مانند تحولات اجتماعی در حوزه خانواده، ضرورت تقویت بنیان خانواده در جامعه، نقش آموزش‌های دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اهمیت تولید دانش بومی در حوزه مسائل زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در این دیدار ضمن تأکید بر نقش مؤثر دفتر تبلیغات اسلامی و رویکرد مسأله‌محوری آن در ارتقای آگاهی اجتماعی، خواستار توسعه همکاری‌های پژوهشی و مشورتی میان مجلس شورای اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه شدند. آنان همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مراکزی مانند مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه و کلینیک آمین، مرکز ملی پاسخ به سؤالات دینی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.

سفر اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به قم و بازدید از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را می‌توان در راستای تقویت ارتباط میان نهاد قانون‌گذاری کشور و مراکز علمی و فرهنگی اثرگذار حوزوی ارزیابی کرد؛ ارتباطی که می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسائل اجتماعی، به‌ویژه در حوزه زنان، دختران و خانواده، کمک کند.

در پایان این برنامه، طرفین بر ادامه تعاملات و گفت‌وگوهای مشترک برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی در مسیر حل مسائل و چالش‌های اجتماعی کشور تأکید کردند.

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