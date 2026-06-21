جدول پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز دوشنبه ۱ تیر ماه در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی سه مسابقه برگزار می‌شود که ساعت پخش آن‌ها در کنداکتور به شرح ذیل است:

ساعت ۱:۳۰ بامداد گروه H اروگوئه - کیپ ورد محل برگزاری بازی آمریکا، میامی گاردنز استادیوم هارد راک

ساعت ۴:۳۰ بامداد گروه G نیوزلند - مصر محل برگزاری بازی کانادا، ونکوور استادیوم بی‌سی پلیس

ساعت ۲۰:۳۰ گروه J آرژانتین - اتریش محل برگزاری بازی آمریکا، آرلینگتون استادیوم ای‌تی‌اندتی

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی‌ها را از شبکه سه تماشا کنند.

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