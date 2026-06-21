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جدول پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون

جدول پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون
کد خبر : 1802438
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گروه ورزش شبکه سه با برنامه «جام ۲۶» مسابقات جام جهانی را برای علاقمندان به ورزش فوتبال به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز دوشنبه ۱ تیر ماه در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی سه مسابقه برگزار می‌شود که ساعت پخش آن‌ها در کنداکتور به شرح ذیل است: 

ساعت ۱:۳۰ بامداد گروه H اروگوئه - کیپ ورد محل برگزاری بازی آمریکا، میامی گاردنز استادیوم هارد راک

ساعت ۴:۳۰ بامداد گروه G نیوزلند - مصر محل برگزاری بازی کانادا، ونکوور استادیوم بی‌سی پلیس 

ساعت ۲۰:۳۰ گروه J آرژانتین - اتریش محل برگزاری بازی آمریکا، آرلینگتون استادیوم ای‌تی‌اندتی 

مخاطبان عزیز می‌توانند این بازی‌ها را از شبکه سه تماشا کنند.

 

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