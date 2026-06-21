به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب پیش‌تولید مستند سینمایی «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی میثم کریمی آغاز شد.

این مستند به عنوان دنباله‌ای بر مستند «حال خونین دلان» ساخته می‌شود. اثری که یک سال پس از ارتحال امام خمینی (ره) به کارگردانی بهروز افخمی تولید شد.

«حال خونین دلان ۲» با تمرکز بر حضور چهره‌ها و گروه‌هایی از کشورهای مختلف جهان، روایتگر تلاش افرادی است که برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید، خود را از نقاط مختلف جهان به ایران می‌رسانند.

این مستند می‌کوشد ابعاد انسانی، فرهنگی و فراملی این رویداد را از خلال روایت‌های شخصی و سفرهای مخاطبان غیرایرانی به تصویر بکشد.

در این اثر، علاوه بر ثبت لحظات مراسم، زمینه‌های شکل‌گیری پیوند عاطفی و فکری میان شخصیت‌های حاضر و رهبر شهید نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و روایت‌هایی کمتر شنیده‌شده از این حضور بین‌المللی به تصویر کشیده می‌شود.

این مستند محصول سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.

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