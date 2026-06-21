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نادر فلاح به «برای فروش» پیوست/ آغاز بلیت‌فروشی از فردا

نادر فلاح به «برای فروش» پیوست/ آغاز بلیت‌فروشی از فردا
کد خبر : 1802404
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نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی در آستانه آغاز اجرا، نادر فلاح را به عنوان یکی از بازیگران خود معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، نادر فلاح به عنوان بازیگر نمایش «برای فروش» به کارگردانی علی تصدیقی معرفی شد.

نادر فلاح فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته کارگردانی تئاتر است.

اولین بار در سال ۱۳۶۸ با نمایش «شاه بازی خیال بازی» در کرمان روی صحنه رفت و پس از آن در آثار متعدد نمایشی، سینمایی و تلویزیونی از جمله نمایش‌های «دریبل»، «هرکسی یا شب می‌میرد یا روز»، «پرده خانه» و... فیلم‌های «بی پولی»، «چند متر مکعب عشق»، «طبقه هساث»، «خط ویژه»، «لانتوری»، «اژدها وارد می‌شود»، «خداحافظی طولانی»، «ملاقات خصوصی»، «آسمان غرب»، «خدای جنگ» و... و سریال‌های «سرزمین مادری»، «زیرخاکی ۱، ۲ و ۳»، «عقیق»، «ابله»، «کرگدن»، «خون سرد» و... بازی کرد.

آخرین کار صحنه‌ای این هنرمند، طراحی و کارگردانی نمایش «ببر سفید بنگال در باغ‌وحش بغداد» است که مهرماه سال گذشته در سالن استاد ناظرزاده کرمانی روی صحنه رفت.

«برای فروش» به‌زودی در بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر روی صحنه می‌رود و بلیت‌فروشی این نمایش از فردا، ساعت ۱۲ ظهر، در سایت تیوال آغاز می‌شود.

پیش از این حضور مهرانه مهین‌ترابی در این نمایش اعلام شده بود و دیگر بازیگران «برای فروش» نیز به‌زودی معرفی خواهند شد.

سهند خیرآبادی نویسنده، میثم میرزایی مجری طرح، حمیده وحیدی مدیر اجرا، پانیا تمری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، نازنین امینی طراح گریم، رعنا نوری مدیر تبلیغات، مجتبی شهرآبادی عکاس و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای این اثر نمایشی هستند.

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