انتصاب محمد یوسفی به سمت دبیر شورای تخصصی سلامت در معاونت صدا
محمد یوسفی، مدیر فضای مجازی و روابط عمومی رادیو سلامت، با حفظ سمت فعلی خود، به عنوان دبیر شورای تخصصی سلامت معاونت صدا منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، به موجب حکمی که از سوی پیام امیری، سرپرست شبکه رادیویی سلامت و رئیس شورای تخصصی سلامت معاونت صدا صادر شده است، محمد یوسفی با استناد به تجارب ارزشمند و مراتب تعهد در حوزه سلامت و رسانه، به سمت دبیر شورای تخصصی سلامت معاونت صدا منصوب شد.
درمتن این حکم آمده است، انتظار میرود آقای یوسفی با بهرهگیری از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی و در چارچوب سیاستها و راهبردهای مصوب سازمان، وظایف محوله را با دقت و شایستگی به انجام برساند.
از جمله ماموریتهای کلیدی و وظایف محوله در این جایگاه جدید میتوان به برنامهریزی و هماهنگی برگزاری جلسات شورا، تهیه صورتجلسات و مستندسازی مصوبات، پیگیری اجرای تصمیمات تا حصول نتیجه و همچنین هماهنگی با نهادها و دستگاههای بیرونی مرتبط اشاره کرد.
علاوه بر این، گردآوری و تحلیل اطلاعات تخصصی، تهیه گزارشهای دورهای از عملکرد شورا و ارائه به رئیس شورا و نیز پیشنهاد سیاستها و برنامههای اجرایی از دیگر مسئولیتهای وی خواهد بود.
گفتنی است محمد یوسفی با حفظ سمت مدیریت فضای مجازی و روابط عمومی رادیو سلامت به این سمت منصوب شده است.