به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «خطرنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی و تهیه‌کنندگی امین موحدی‌پور، از ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این اثر که بازخوانی رمان «تصرف عدوانی» نوشته لنا آندرشون به شمار می‌آید، تازه‌ترین اثر گروه تئاتر «واسومانی» است.

نگین ضیایی که اکنون دانشجوی دکترای مطالعات تئاتر است، پیش از این کارگردانی آثار متعددی از جمله نمایش‌های «سه خواهر»، «مِرفی»، «آپارتاید»، «واسومانی»، «بازیافتگی»، «کبوتری ناگهان»، «هفت خواب» و… را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است و اکنون با «خطرنج» میزبان مخاطبان تئاتر است.

وی پیش از این برای نگارش نمایشنامه «خطرنج»، موفق به دریافت تندیس جشنواره و دیپلم افتخار از هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» شده است.

این نمایشنامه در ۱۸ گام به نگارش درآمده و در خلاصه آن آمده است: «نبودِ من دلتنگت نکرد؟ دلت نخواست آهنگ‌هایی که گوش کردی رو برام بفرستی؟ دوست نداشتی چیزهایی که می‌بینی رو نشونم بدی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد که دلت بخواد درباره اون با من حرف بزنی؟ اصلاً نگران حالم نشدی؟»

بازیگران و سایر عوامل اجرایی نمایش «خطرنج» به‌زودی معرفی می‌شوند.

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