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تصویربرداری سریال «دو وجب و نیم» آغاز شد/ معرفی بازیگران

تصویربرداری سریال «دو وجب و نیم» آغاز شد/ معرفی بازیگران
کد خبر : 1802301
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سریال «دو وجب و نیم» با سپری کردن مرحله پیش تولید، مقابل دوربین حمید شکوهی(مدیر فیلمبرداری) رفت.

به گزارش ایلنا، سریال «دو وجب و نیم» به نویسندگی رسول حق‌شناس و با کارگردانی نیما هاشمی و تهیه‌کنندگی مشترک نیما هاشمی و سعید کوه‌زاد با سپری کردن مرحله پیش تولید، مقابل دوربین حمید شکوهی (مدیر فیلمبرداری) رفت.

مهدی امینی‌خواه، نیما هاشمی، خشایار راد، شیوا خسرو مهر، اسدالله یکتا، احمدایراندوست، نیما شمس و داریوش سلیمی بازیگرانی هستند که در این سریال پنج قسمتی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «دو وجب و نیم»، روایتی کمدی از زندگی دو برادر بوده که با نقشه پدربزرگ خود را از آسایشگاه بیرون می‌آورند تا صاحب ثروت او شوند اما از آنجایی که پدربزرگ حافظه خود را از دست داده است، با چالش جدی مواجه می‌شوند... .

دیگر عوامل سریال «دو وجب و نیم» متعاقبا در خبرهای بعدی معرفی می‌شوند. 

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