برگزاری مجالس سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین(ع) در منزل شهدا
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح «حسینیه بهشت» را در منزل خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه سال ۱۴۰۵ برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ویژهبرنامه «حسینیه بهشت» همزمان با فرا رسیدن محرمالحرام و با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ مقاومت در منازل شهدای جنگهای اخیر برگزار میشود.
«حسینیه بهشت» با محور برپایی مجالس سوگواری و ذکر مصیبت حضرت اباعبداللهالحسین(ع) در منازل خانوادههای معظم شهدای دفاع مقدس دوم و سوم، شامل شهدای جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه سال ۱۴۰۵، تا ۴ تیر ۱۴۰۵ در سطح مناطق ۲۲گانه تهران و فرهنگسراها اجرا خواهد شد.
همچنین همزمانی ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین(ع) با یاد و خاطره شهدایی که در دفاع از امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردهاند، فرصتی برای تعمیق پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت فراهم شده است.
در قالب این ویژهبرنامه، پس از هماهنگی با خانوادههای معظم شهدا، در منازل ایشان مجالس سوگواری شامل تلاوت قرآن کریم، ذکر مصیبت و روضهخوانی حضرت سیدالشهدا(ع)، سخنرانی کوتاه روحانی، مداحی و دیدار و گفتوگوی صمیمانه با اعضای خانواده شهید برگزار میشود.
در اجرای این طرح همچنین از ظرفیت نوجوانان، فعالان فرهنگی و اهالی محلات استفاده خواهد شد تا ضمن پاسداشت مقام شهید، زمینه انتقال روایتهای ایثار و مقاومت به نسل جوان نیز فراهم شود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن گویای ۱۸۳۷ تماس بگیرند.