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اینجا گورستان تانک‌های مرکاواست

اینجا گورستان تانک‌های مرکاواست
کد خبر : 1802266
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مستند حماسی «مارون الرأس»، که بازخوانیِ پیروزیِ تاریخ‌سازِ مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه است، از یکشنبه ۳۱ خرداد تا سه‌شنبه ۲ تیرماه از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه مستند در روزهای یادشده، در دو نوبت و در ساعات ۱۶:۳۰ و ۱۹:۳۰، تصاویری از استقامتِ بی‌نظیر نیروهای حزب‌الله در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. 

«مارون الرأس»، روایتی از یک نقطه عطف است؛ منطقه‌ای مرزی در جنوب لبنان که در جریان جنگ ۳۳ روزه، به نماد شکستِ هیمنه نظامی رژیم صهیونیستی بدل شد. این مستند با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و مستندات میدانی، نشان می‌دهد که چگونه ارتش رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی و حمایت‌های لجستیکی، در برابر اراده‌ی پولادین مدافعان، متحمل خساراتی سنگین شد. 

قبرستان تانک‌های پیشرفته «مرکاوا» در این منطقه، سندی بر ناکامی ماشین جنگی اشغالگران است که برای نخستین‌بار، طعم تلخ شکست راهبردی را در برابرِ جریان مقاومت چشیدند. این مستند به واکاوی این نبردِ نابرابر و چرایی زمین‌گیر شدن دشمن در جبهه جنوب لبنان می‌پردازد.

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